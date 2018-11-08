Эффект бумеранга

На этой неделе на рабочее совещание в балабановскую администрацию пришел директор средней школы № 3, той, которая расположена на улице Московской. Виктор Иванович ЛОКТЮХИН, кроме этого, является депутатом Городской Думы муниципалитета. Понятное дело, если он пришел в рабочее время издалека, следовательно, что-то случилось в микрорайоне за железной дорогой. Однако в этот раз он нанес визит, не в качестве представителя народа, а как руководитель общеобразовательного учреждения.

Беда стряслась именно со школой. Как рассказал Виктор Иванович, к стенам «храма» знаний добрался зловонный ручеек канализационных стоков. По предположению директора СОШ, исходил он от недостроенного дома на той же улице. Дом этот и так имеет неприятный душок обмана дольщиков строительства многоквартирного объекта, а тут еще и образная вонь сменилась на вполне себе осязаемую.

Пока руководство администрации размышляло над проблемой, я задумалась об эффекте «бумернага», а именно о том, что все наши хорошие и не очень поступки возвращаются. Порой это происходит в несколько ином варианте, нежели наши действия, но возврат неминуем.

В начале осени в редакцию «Недели» позвонила жительница дома № 11 на ул. Московской. Женщина жаловалась на груду невывезенных бытовых отходов и само состояния контейнерной площадки, подход к которой после строительных работ теплового концессионера стал проблематичным. В разговоре коснулись и директора школы №3. По мнению моей собеседницы, отходы общеобразовательного учреждения регулярно выбрасывают в контейнер для мусора жителей домов.

Ситуация, вроде бы, ерундовая. Однако если учесть, что в городе случаются периоды, когда ТБО забирают с площадок несвоевременно, а каждое образовательное учреждение должно иметь собственный мусорный контейнер, то предмет для обсуждения имеется.

К слову, после звонка, о котором я рассказала замглавы администрации Михаилу ИВАНОВУ, он в тот же день выехал на место. Подрядчика заставили срочно вывезти мусор, площадку внесли в список тех, которые в 2019 году ожидает капитальное преображение. Но самое главное, несмотря на то, что образование не является полномочиями города, предоставили директору школы основание для установки мусорного контейнера.

Как выяснилась на совместном заседании комиссий Городской Думы 7 ноября, которое половина депкорпуса по разным причинам проигнорировала, Виктор Иванович (он, к слову, тоже не пришел рассматривать бюджет следующего года) так и не разжился мусорным баком, продолжая подкидывать мусор жителям многоквартирных домов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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