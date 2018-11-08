Заплатите налоги

Межрайонная ИФНС России № 6 по Калужской области напоминает: срок уплаты имущественных налогов в 2018 году (а также налога на доходы физических лиц, в случае не удержания налога при получении дохода в 2016-2017 гг.) - не позднее 3 декабря 2018 года.

Если Вы не получили сводное налоговое уведомление, то:

- зайдите в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц (сайт налог.ру, логин и пароль был получен Вами ранее в налоговом органе)

- воспользуйтесь сайтом «Госуслуги», перейдите по ссылке в Личный кабинет налогоплательщика на сайт «налог.ру» (доступно в случае подтверждения учетной записи при регистрации)

- обратитесь лично в инспекцию по месту нахождения объекта или по месту жительства (с документом, удостоверяющим личность)

Если Вы не оплатили налоги до этой даты - Вы должник. Пени будут расти каждый день. Вам направят требование об уплате налогов. Если Вы не заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать на Вас в суд. Суд примет решение о взыскании налога в принудительном порядке. В случае неисполнения обязанности по уплате налогов может быть вынесено Постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. Дополнительно спишут исполнительский сбор - 7% от суммы долга. На Ваше имущество наложат арест и продадут его в счет погашения долга.

Дополнительно сообщаем, что Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц: 9 ноября с 09.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00.

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