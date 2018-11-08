08.11.2018

Администрация Боровска зовет горожан на кладбище



В предстоящий выходной, 10 ноября, администрация Боровска готовится провести весьма специфический субботник. На сей раз местом всеобщей уборки избрали территорию текиженского кладбища. Его планируют очистить от листвы и мусора.

Для сбора хлама руководство города обещает установить дополнительные контейнеры. Так что жителям, чьи родственники захоронены на этом погосте, остается только проявить активность и примкнуть к активистам, которые откликнутся на призыв боровской администрации принять участие в уборке данной территории.

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