Администрация Боровска зовет горожан на кладбище

В предстоящий выходной, 10 ноября, администрация Боровска готовится провести весьма специфический субботник. На сей раз местом всеобщей уборки избрали территорию текиженского кладбища. Его планируют очистить от листвы и мусора.

Для сбора хлама руководство города обещает установить дополнительные контейнеры. Так что жителям, чьи родственники захоронены на этом погосте, остается только проявить активность и примкнуть к активистам, которые откликнутся на призыв боровской администрации принять участие в уборке данной территории.

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