В Балабанове работают над доступной средой

Не забывать о том, что инвалиды - полноценные граждане нашего общества, призвана программа «Доступная среда». Она, кроме прочего, предусматривает создание условий для передвижения маломобильных граждан, тех, кто может покинуть пределы своего жилища только в инвалидной коляске.

К сожалению, в современных условиях даже установка пандусов и дополнительных перил в подъездах домов становится огромной проблемой. В одних случаях выполнить работы не позволяет конструкция старых домов, ширина лестничных пролетов которых не рассчитана на установку подобных элементов. В других - жители многоквартирных домов открыто высказываются против перил, помогающих людям с ограниченными возможностями выбираться на улицу. Причиной тому становится либо личная неприязнь к соседям-инвалидам, либо нежелание «портить» общедомовое имущество.

Проблемы планировки делают неприступными и некоторые социальные объекты даже при наличии пандусов. А если принять во внимание, что денег на такие работы всегда закладывают по минимуму, то и ситуацию с доступностью в Боровском районе нельзя назвать хорошей.

Между тем, потребность в заботе о маломобильных гражданах высокая. Как отметила замглавы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА, в последние месяцы количество просьб об установке пандусов и перил в подъездах увеличилось. И связано это с тем, что администрация города работает в данном направлении, даже в отсутствии профильной муниципальной программы.

- У нас нет программы «Доступная среда», и, наверно, надо подумать: не пора ли ее разработать. Пока же те заявки, которые поступили в администрацию, мы профинансируем из разных источников. Глава администрации города принял решение выделить часть средств из резервного фонда. Вторую часть добавит отдел соцзащиты населения района, - рассказала Нина Филатова.

Стоит отметить, что в настоящее время программа «Доступная среда» разработана только на уровне района и, соответственно, финансируется из его бюджета. Однако программных средств для решения всех вопросов, связанных с обеспечение доступного передвижения инвалидов, муниципалитетам недостаточно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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