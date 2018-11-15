Палка-пугалка

В Совьяках надеются остановить неизвестных «мусорщиков» шлагбаумом.

Неподалеку от деревни Митяево расположены очистные сооружения соседнего военного городка Наро-Фоминск-11. Запрятанным в лесу глухим местом уже не в первый раз пользуются в своих целях различные ушлые личности, устраивающие здесь незаконные свалки, убирать которые местным властям приходится за счет бюджетных средств.

После очередного такого случая в администрации Совьяков твердо решили разомкнуть порочный круг и ограничить доступ на территорию, однако насколько эффективным окажется такой подход - большой вопрос.

ПОДКИДЫШ

О том, что в последнее время нечистые на руку предприниматели стали все чаще использовать немноголюдные места для сброса мусора, упомянул на прошлой планерке глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. Также он призвал глав подумать над принятием ответных мер, приведя в качестве примера установку видеокамер в избранных «мусорщиками» местах.

Идея хороша, но учитывая специфику района, воплотить её в жизнь получится не везде. Например, расположенные на территории СП Совьяки очистные военного городка Наро-Фоминск-11 уже не первый раз становятся местом сброса стороннего строительного мусора, а установить здесь хоть какую-то систему наблюдения просто технически невозможно.

Бежать жаловаться в правоохранительные органы тоже бессмысленно - поймать груженные отходами грузовики можно, разве устроив засаду. Но держать среди сточных вод оперативников в надежде, что нарушители появятся именно сегодня, выглядит не самым рабочим вариантом.

А между тем, устранение таких свалок регулярно оттягивает на себя часть бюджетных средств. В этот раз вывоз всего хлама стоил администрации шестидесяти тысяч рублей. Сумма не самая большая, но и одной уборкой в год дело здесь, как правило, не ограничивается. Бывали случаи, когда администрации приходилось тратить на это и по сто тысяч рублей за раз. А ведь израсходованные на чужой мусор деньги можно было потратить на куда более важные цели, чем уборка за неряшливыми боровчанами.

СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Видимо, местные власти придерживаются схожего мнения, поскольку решили принять меры, чтобы хоть как-то помешать грузовикам заезжать на территорию очистных.

- Мы установили здесь шлагбаум и пару бетонных блоков, а также наладили контакт с Министерством обороны по поводу соблюдения порядка на этом участке. Судить, насколько это будет эффективно, пока рано, посмотрим, как принятые меры покажут себя через некоторое время, - отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Уверенности в том, что заграждения остановят мусорщиков, у чиновников нет, и тому есть свои объяснения. Поначалу были надежды, что кто-нибудь из местных жителей возьмется приглядывать за тупиком. Но с этой мечтой пришлось довольно быстро распрощаться: очистные находятся слишком далеко от цивилизации, и добраться до ближайших домов без автомобиля просто невозможно.

Подобная удаленность и развязывает «грязнулям» руки. Установленный шлагбаум можно без особого труда спилить «болгаркой», а бетонные блоки просто оттащить в сторону, ведь сваливать мусор сюда приезжают далеко не на легковых автомобилях.

БЕСХОЗНАЯ ЗЕМЛЯ

С другой стороны, бросить ситуацию на самотек тоже никак нельзя, поэтому остается надеяться, что появившееся препятствие отпугнет организаторов свалки, и те повезут свой мусор куда-нибудь еще, что вряд ли можно назвать большим успехом.

Впрочем, ситуация не совсем безвыходная, поскольку есть робкая надежда, что Министерство Обороны все-таки возьмется привести свое имущество в порядок или хотя бы избавится от «мертвого груза» в пользу Калужской области.

Как рассказал на недавно прошедшем Общественном Совете заместитель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ, в следующем году этот вопрос будет у властей одним из самых приоритетных.

- Пока территория нам не принадлежит, мы ничего не можем сделать с этой землей и сточными водами. Как только нам это имущество передадут, здесь будет проведено строительство очистных сооружений. Решить данный вопрос самостоятельно мы не можем, но есть мысли, что делать, и в следующем году приступим к их реализации, - отметил Алексей Евгеньевич.

Таким образом, если на этот участок все-таки придет цивилизация в виде полноценной КНС или любого другого сооружения, заменяющего просто текущие без присмотра нечистоты, то и паломничество груженных мусором машин постепенно сойдет на нет.

Территория продолжает стоять брошенной, вряд ли стоит надеяться на улучшение ситуации. Можно поставить по периметру забор и выкопать оборонительный ров, но пока у земли не появится хозяина, следящего за своим имуществом, мусор так и продолжит копиться, оттягивая на себя все больше бюджетных средств.

Степан ФЕДОРОВ

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