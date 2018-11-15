Мусорная смета

В Балабанове пересчитают стоимость реконструкции площадок ТБО. Два года подряд балабановские депутаты, входящие в комиссию по городскому хозяйству, принимают участие в работе по программе «Формирование комфортной городской среды». Обследуя дворовые территории, жители которых подали заявки на участие в федеральном проекте, парламентарии постоянно заостряют внимание на безобразном состоянии площадок ТБО.

СТРАШНОЕ МЕСТО

Особенно заметно их удручающее состояние по окончании работ по преображению дворов, когда рядом с новым асфальтом, лавочками и так называемыми малыми формами, остаются нетронутыми покореженные и проржавевшие площадки.

Проблема такого соседства заключается в том, что использовать программные деньги на ремонт мест сбора мусора запрещено. Данный вид работ - полномочия муниципалитета, и финансироваться он должен из городской казны.

Именно поэтому летом текущего года комиссия по горхозу предложила администрации разработать долгосрочную программу реконструкции площадок ТБО в Балабанове. Рассмотреть предложение договорились во время формирования бюджета 2019 года.

ПРИМЕРНЫЙ СЧЕТ

На минувшей неделе заместитель градоначальника Михаил ИВАНОВ представил видение исполнительного органа по заданной теме, которое оценено в 6,8 млн. рублей. Эту сумму предлагается заложить не единоразово, а разделить на четырехлетнюю программу. Таким образом, ежегодно реконструкция площадок ТБО обойдется городу в 1,7 млн. рублей, и позволит заменить десять мест сбора мусора. Плюсом к этому идет строка «Приобретение контейнеров», в которой на 2019 год предлагается заложить 900 тыс. рублей, а в последующие - по сто двадцать. Путем несложных арифметических подсчетов получается, что в следующем году на программу предполагается потратить 2,6 млн. рублей, а в дальнейшем по 1,8 млн. руб. на протяжении трехлетнего периода.

Представляя проект предполагаемых трат, Михаил Иванов пояснил, что принцип, по которому предлагается реконструировать дворовые площадки для мусора, уже сейчас реализован во дворе Гагарина - Лесная, где в этом году были выполнены работы по благоустройству, а позже, за счет города, отремонтирована контейнерная площадка.

Что касается сметной документации, то она пока примерная, поскольку прогнозировать реальную цену на материалы и работы сейчас нельзя, тем более на несколько лет вперед.

ВОПРОС ЦЕНЫ

На крупные объемы работ подрядчика ищут путем электронных торгов, а потому нетрудно предположить, что стоимость каждого места сбора ТБО может значительно снизиться. Однако это вероятное обстоятельство не успокоило депутатов, которые посчитали, что даже для начальной цены лота 170 тыс. рублей - слишком большие деньги!

В результате депкорпус попросил предоставить для изучения существующие сметы. Ведь специалисты администрации тоже не считали их «с потолка», а руководствовались конкретными ценами на материал и работы, вероятно, на уроне текущего года.

Михаил Иванов просьбу депкорпуса обещал удовлетворить. Поэтому на сегодняшний день неясно, сколько в действительности средств город готов потратить на мусорную программу. Вполне вероятно, что в случае удешевления смет муниципалитет сможет позволить себе больше рабочих объемов, сократив тем самым срок исполнения программы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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