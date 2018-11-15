Тимур Нурбагандов: «Я старомоден: охрана порядка - мужское дело»

Недавно завершился этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», честь Калужской области на котором защищал представитель Боровского района Тимур НУРБАГАНДОВ.

Тимур Расулович занимает пост участкового в деревне Кривское, и был с большим отрывом выбран лучшим среди своих коллег после проведения народного голосования.

Журналисты «Недели» выясняли, чем полицейский заслужил такое доверие со стороны граждан и как ему удается совмещать работу с семейной жизнью.

150 ЛИТРОВ САМОГОНА

- Тимур Расулович, как вы приняли решение пойти служить в полицию?

- Можно сказать, у нас это семейное. Отец долгое время служил в МВД, и старший брат тоже работает в полиции, поэтому не видел для себя какого-то другого пути и поступал целенаправленно в Омскую Академию МВД.

- А как вас занесло в Боровский район?

- По службе, конечно. Я сам уроженец Омска, и после распределения остался там работать, женился. А потом, в 2016-ом году, было принято решение перевести меня сюда, в город Ермолино.

- И какими были первые впечатления?

- Городок небольшой, но очень своеобразный. Большое количество преступлений связано с алкоголем, причем не только с распитием и его последствиями, но и с производством. Был даже случай, когда за один раз изъяли сразу сто пятьдесят литров самогона.

ОПАСНЫЙ СЛУЧАЙ

- Интересно, и много у вас в работе таких запоминающихся случаев?

- Хватает, но курьезных или забавных среди них немного. Например, когда в прошлом году в Ермолине горела фабрика, мы с напарником оказались на месте одними из первых. Возгорание началось с крыши, и люди спокойно продолжали работать, не зная, что горят. Мы с напарником организовали эвакуацию, пересчитывали всех, бегали за теми, кто вернулся в опасное помещение за своими вещами, такое не забываешь.

- Было страшно?

- В эти моменты в первую очередь думаешь о людях. Мы в тот день серьезно надышались дымом, а когда вывели последних рабочих, буквально через несколько секунд рухнула крыша. И вот тогда я сразу подумал о своей семье.

- Как супруга относится к вашей работе?

- Поначалу отрицательно, потому что сама она из семьи военного и не понаслышке знает, что такое служба, и какие опасности с ней связаны. Но я со временем смог ей объяснить, что попасть в сложную ситуацию может каждый человек, и тогда нужен кто-то, кто придет на помощь, и такие люди должны быть.

- То есть можно сказать, что самое главное в службе - это готовность помочь?

- Безусловно, но еще очень важна целеустремленность и дисциплина. Не важно, сколько людей приходит в течение дня, нужно выслушать каждого и сделать это не для галочки, не отправлять его в другие инстанции, а попытаться решить проблему. Потому что человек, открывая дверь моего кабинета, приходит не за отговорками. И это в то же время самое приятное в работе - возможность действительно помогать гражданам.

В ПУТИ

- Тимур Расулович, с конца июля вашим участком стала деревня Кривское. В чем особенность этого поселения для вас как участкового?

- Свои нюансы есть везде. Здесь большое количество СНТ и, как следствие, случается достаточно много дачных краж, а вот с преступлениями на почве алкоголя все намного лучше - их мало. Нужно учесть и большое расстояние между деревнями - треть рабочего дня уходит только на переезды от одного населенного пункта к другому.

- Выходит, тратя столько времени на дорогу, вы все равно успеваете работать так, чтобы оставаться лучшим участковым в регионе. В чем ваш секрет?

- Да никакого секрета нет (смеется). Просто нужно трудиться с полной самоотдачей, не расхваливать себя, а действительно делать. Мне очень приятно, что люди видят мои усилия и ценят их. Это показатель доверия, поэтому я буду стараться и дальше, чтобы его оправдывать.

МЕЧТЫ О «ЗВЕЗДАХ»

- Работа в вашей жизни - самое важное?

- Ни в коем случае. Это значимая её часть, но на первом месте для меня всегда будет моя жена и дочери.

- Хотели бы вы, чтобы они пошли по вашим стопам?

- Было бы здорово, если бы династия продолжилась, но здесь я немного старомоден. Что касается именно охраны правопорядка, то я считаю это мужским делом. Довольно часто приходится сталкиваться с таким контингентом, который неподобающе относится к женщинам, а это, на мой взгляд, недопустимо.

- У вас есть мечта?

- Само собой, хотелось бы получить генеральское звание (смеется)! Ну а кроме того, важно, чтобы родители гордились, близкие были здоровы и счастливы, а глядя на них, и я буду счастливым человеком.

Беседовал

Степан ФЕДОРОВ

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