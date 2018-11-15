Период безвластия

В Балабанове от водоканала остались только поддоны.

На работу отделений регионального монополиста «Калугаоблводоканал» в Боровcком районе всегда были нарекания. Даже невозможно вспомнить ни одного совещания на тему коммунального хозяйства, чтобы этому госпредприятию не прилетел «привет» от разъяренных чиновников, уставших краснеть перед населением за проблемы с подачей воды или работой канализации.

Но сейчас в Балабанове ситуация оказалась просто аховая. Теперь все свои жалобы и просьбы недовольным обслуживанием придется адресовать напрямую в Калугу.

НИЧЬИ ГИДРАНТЫ

Разговор издалека неожиданно привел к основной проблеме госпредприятия в Балабанове. Представитель МЧС напомнил администрации, что из всех проверенных гидрантов на сегодняшний день в муниципалитете не работают тринадцать. А впереди зима, до которой собственнику необходимо не только отремонтировать гидросооружения, но и следить за их доступностью и работоспособностью для экстренной службы в случае ЧП.

Как прокомментировал замглавы администрации Михаил ИВАНОВ, в ГП «Калугаоблводоканал» направлено соответствующее письмо. Но по имеющейся у чиновника информации, там подготовили ответ, в котором признали своими только часть гидрантов. Остальные - бесхозные.

Врио главы администрации Сергей ГАЛКИН распорядился побыстрее заняться этим вопросом и, выявив ничейное хозяйство, передать его в собственность ГП. А попутно поинтересовался, как обстоят дела у управляющих компаний с местным представительством монополиста.

ЗВОНКИ БЕЗ ОТВЕТА

Тут-то и выяснилось, что проблем с «местными» нет, поскольку выстраивать отношения попросту не с кем.

- Диспетчер и мастер уже уволились, а сейчас и директор написал заявление на уход, - поделилась руководитель УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА в отсутствии представителя госпредприятия на рабочей планерке в администрации города.

Легкий вопрос - кто уберет от городского ДК поддоны, которыми при проведении земляных работ местные «водяные» прикрывали яму, решился быстро. Директор учреждения культуры Ирина НИКИФОРЕНКО заявила, что сделает это сама со своими сотрудниками.

- Уберем в подвал, у нас там много что хранится, - поделилась Ирина Александровна, вероятно прагматично решив приберечь деревянные укрытия для следующей ямы, которую ГП должно вырыть в будущем году, приступив к выносу своих коммуникаций из-под здания ДК.

А вот директора, посмеявшись над тем, что от водоканала в Балабанове остались только поддоны, начали жаловаться на отсутствие реакции на их заявки. На это Сергей Галкин рекомендовал им направлять обращения сразу руководству «Калугаоблводоканала». А под конец риторически добавил, что городу на самое проблемное коммунальное предприятие нужен «свой патриот».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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