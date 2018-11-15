15.11.2018

В поселениях остались недовольны работой районных электриков



Недавно начальник ПО «Обнинские электрические сети» Сергей МАКЕЕВ отчитался перед членами Общественного Совета и главами администраций поселений по работе районных сетей, а также представил планы организации по подготовке к наступлению зимы.

И,  несмотря на то, что встреча проходила за закрытыми дверями, догадаться о её итогах было несложно, поскольку и после окончания доклада участники долго не могли совладать со своими эмоциями.

Даже стороннему наблюдателю было несложно понять, что разговор между электриками, чиновникам и представителями общественности выдался очень непростым. Взять хотя бы тот факт, что вместо отведенных под него двадцати минут обсуждение заняло порядка полутора часов.

Больше всех недовольны работой РЭСа остались главы администраций, которые прямо заявляли, что все их просьбы и замечания просто-напросто игнорируются.

- Мы направляли в их адрес кучу запросов, а в ответ даже не отказы, а просто тишина. И естественно, никаких изменений мы не увидели, так работать нельзя, - отметил глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

Причем случай это не единичный, со словами Георгия Ивановича согласились практически все его коллеги, и даже районные власти подтвердили, что в сложившейся системе нужно что-то менять.

 - С ними действительно очень нелегко работать, и даже на личный прием попасть невозможно. У нас две такие сложные организации - «Калугаоблводоканал» и РЭС, и здесь иногда даже хочется расписаться в собственном бессилии, потому что они просто непробиваемые, - признался глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

По итогу же было решено, что со следующего года администрация будет более тесно работать с энергетиками, контролируя выполнение плана. А что касается поселений, то глав попросили составить список первоочередных, по их мнению, работ, после чего все пожелания передадут электрикам в работу.

Степан ФЕДОРОВ

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