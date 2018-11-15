Чисто - это просто?

В районе подвели промежуточные итоги решения экологических проблем.



Сложно не заметить, что в последнее время вопросам, связанным с окружающей средой, на всех уровнях власти уделяется довольно много внимания. Боровский район также не стал исключением, причем работа здесь ведется сразу по многим направлениям, начиная от очистки рек и заканчивая уборкой незаконных свалок.

На прошедшем недавно заседании Общественного Совета чиновники рассказали о принятых за год мерах, а также отметили задачи, которыми предстоит заняться в будущем.

ЗНАКОМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Пожалуй, самой бедственной точкой района в плане экологии можно назвать реку Страдаловку, и потому главные достижения в сфере заботы об окружающей среде ожидаемо оказались связаны именно с ней.

Большим успехом стало переключение в феврале порядка шестидесяти процентов загрязнявших воду стоков на очистные сооружения соседнего Обнинска, а до конца года планируется перевести на наукоград и оставшиеся сорок процентов. Проведенные анализы уже сейчас показывают, что микробиологические показатели начали постепенно приближаться к нормам, так что прогнозы на счет будущего водоема у экспертов достаточно оптимистичные.

Единственным по-настоящему проблемным участком остается расположенный в Балабанове ручей, из которого вытекает река. По берегу водоема размещено немало предприятий, и как привести в норму их стоки, пока неясно. Для решения этого вопроса на место выезжали специалисты из регионального министерства природных ресурсов, которые провели необходимые тесты, чтобы выяснить влияние заводов на состояние воды.

Кроме того, в федеральном бюджете уже заложены деньги на расчистку русла, и единственное, что требуется от городской администрации для начала работ, - подготовить соответствующий проект.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Заботой о состоянии одной реки деятельность чиновников не ограничилась. Следующая проблема напрямую вытекает из предыдущей, и связана она с необходимостью создания очистных сооружений на территории сельских поселений.

Успехи на этом направлении можно назвать достаточно спорными. Прогресс, конечно, налицо - уже в следующем году начнется строительство объектов на территории Совьяков и Коряково. Но с другой стороны, последние аварии четко дали понять, что даже имеющиеся канализации требуют к себе особенного внимания, которое ГП «Калугаоблводоканал» обеспечить не в состоянии.

Зато после ряда ЧП в Ермолине калужский монополист планирует серьезно поработать над местной КНС. Пропускная способность после окончания работ увеличится почти вдвое, при этом процесс хотят разбить на две фазы. Сначала построить новый блок, а уже после его запуска заняться модернизацией старого. Подвох кроется в том, что новая станция, помимо города, примет на себя дополнительную нагрузку. В частности, уже с уверенностью можно говорить о том, что на неё будет переключены стоки совхоза Боровский.

МУСОРНЫЕ МИЛЛИОНЫ

Впрочем, у чиновников есть заботы и помимо водоемов. В частности, большое внимание в последнее время уделяется стихийным свалкам, и существенную помощь в этом вопросе оказывает «Общероссийский народный фронт». Согласно интерактивной карте, за год в Боровском районе было убрано сорок восемь участков, а еще три ждут своей очереди.

Из бюджета на вывоз мусора порой тратятся просто колоссальные деньги, и если у кого-то из боровчан возникают вопросы, на что уходят средства городской казны, то для примера, в том же Балабанове, на очистку заросших отходами территорий было выделено девятьсот тысяч рублей. Если эта сумма покажется незначительной, то можно посмотреть ту же статью расходов в совхозе Боровском, где за счет протяженности территорий на уборку за населением уже потратили порядка трех с половиной миллионов рублей.

На эти деньги можно было бы благоустроить несколько дворовых территорий. Причем, несмотря на все успехи, борьбу с мусором выиграть просто невозможно, если не проводить соответствующую работу с населением. А чтобы у людей появились правильные привычки, необходимо время.

То же самое можно сказать практически по любой проблеме в сфере экологии. Природа не любит спешки, и то, что можно загадить за пару минут, придется восстанавливать долгие месяцы, а то и годы. Поэтому все текущие достижения можно назвать лишь промежуточными итогами, окончательно подвести которые можно будет только спустя пару лет упорной работы.

Степан ФЕДОРОВ

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