15.11.2018

Комфортные деньги



Хорошо известно, что сани надо готовить летом, а сметы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» - осенью. Этим, параллельно с принятием работ по благоустройству 2018 года, и занимались администрации сельских и городских поселений Боровского района, попадающих под финансирование программы.

Равно как и в текущем году, в следующем без госредств на благоустройство своих территорий останутся два поселения - Совьяки и Асеньевское. В них нет крупных населенных пунктов, которые позволяют претендовать на участие в программе, а потому решать внутренние проблемы, связанные с созданием комфортной среды обитания граждан, им придется своими силами.

Остальные шесть боровских муниципалитетов получат средства на разработанные проекты. По информации начальника финотдела администрации Балабанова Натальи ГУСАКОВСКОЙ, на 2019 год уже имеются примерные цифры, и для наших городов и сел они не самые скромные.

Согласно таблице распределения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО региона, в том числе дворов и территорий  соответствующего функционального назначения, Боровскому району достанется более 15,5 млн. рублей.

Из них большая часть уйдет в Балабаново - семь с «копейками» миллионов рублей. Боровск получит свыше трех миллионов, а Ермолино на двести тысяч не дотянет до этой отметки.

Среди сельских поселений самый большой ломоть заберет совхоз «Боровский» - более 1,2 млн. рублей. СП «Ворсино», обделенное, вероятно, из-за собственной самодостаточности, получит чуть более 900 тыс. рублей. А сельское поселение «Кривское», которое в этом году буквально зубами вырвало свое участие в федеральной программе, в 2019-м гарантированно получит 558 тыс. руб.

Вполне возможно, что цифры, указанные в областном бюджете, не окончательные, и их величина может поменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако в среднем, каждое поселение уже сейчас может понимать, какой объем работ ему по карману в грядущем году.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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