Новые планы

Поселения готовятся к благоустройству-2019.

Поговорка «Готовь сани летом» применима практически к каждому человеку, и чиновники здесь не исключение. Не успел закончиться строительный сезон, а контракты по благоустройству - закрыться, как пришло время строить планы на следующий год.

Особенно это актуально в рамках федерального проекта «Комфортная среда», но и помимо него главы администраций готовятся преподнести жителям немало сюрпризов.

ВРЕМЯ ПОДСЧЕТОВ

Благоустройство в этом году на территории района развернулось с небывалым масштабом, поскольку привносить «комфорт» в жизнь своих горожан стали не только крупные города, но и сельские поселения.

Федеральная программа пришлась по вкусу и чиновникам, и горожанам, а потому и готовиться к её следующему этапу начали заблаговременно. Кроме того, принимать решение по поданным заявкам, в связи с изменением правил, будут уже в феврале, а значит, к тому времени все проекты должны быть подготовлены и посчитаны.

Раз уж планировать благоустройство начали заранее, то в большинстве муниципалитетов заодно задумались и над прочими замыслами, будь то работы в рамках «Фонда приоритетных проектов» или местного бюджета. При этом везде к этим задачам подошли по-своему, и некоторые задумки выглядят очень интересно и многообещающе.

НАРОДНАЯ ВОЛЯ

В Боровске процесс выбора территорий для благоустройства больше напоминает заседание сената в Древнем Риме. Здесь администрация напрямую курирует только «Комфортную среду», в рамках которой в следующий заход планируется сделать шесть придомовых территорий и одну общественную. Список пока уточняют, следовательно, адресов не называют. Но с уверенностью можно сказать, что масштаб по сравнению с текущим годом будет куда скромнее. Связано это с тем, что в этот году городу направили дополнительное финансирование в честь юбилея, , и в будущем на такую щедрость рассчитывать уже не придется.

Ну а что касается местных проектов, то они по большей части отданы на откуп депутатам и являются своего рода показателем активности народных избранников, которым приходится в жарких спорах выбивать для своего участка новые тротуары.

- Часто, если люди приходят к нам, мы направляем их к парламентариям, чтобы жители оставили свои пожелания депутатам. Таким образом, можно проследить, как активно работают представительные органы, поскольку итоговый список объектов они составляют во время своих заседаний, выбирая наиболее нуждающиеся в ремонте или благоустройстве территории, - пояснил заместитель мэра по коммунальной части Дмитрий ГОРОШКО.

Обратной стороной такого подхода является продолжительность, ведь пока Дума примет решение и после ознакомит с ним администрацию, пройдет немало времени, и сейчас как раз идут активные дебаты.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

В совхозе «Боровский» ситуация совершенно иная. Здесь нет жарких споров, ведь поселение решило сделать ставку на «Комфортную среду» и уже определилось с территориями.

- В следующем году у нас будут вестись работы по трем дворам: у дома № 1 по улице Обнинской; домов 5, 6 и 12 на Молодежной; а также у домов № 21 и 23 по улице Центральной. Кроме того, если на торгах выйдет экономия, то планируем добавить к ним еще и дом № 27, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Немного иначе дела обстоят в Ермолине. Федеральную программу здесь, конечно, ждут, даже успели отправить на проверку смету по пяти дворам. Стоимость работ составляет без малого девять миллионов рублей. Но в первую очередь местные власти нацелены вовсе не на благоустройство, поскольку пришло время заняться более глобальным проектом.

- В следующем году мы планируем попасть в областную программу и построить станцию очистки воды. Сейчас мы согласовываем технические условия с водоканалом, поскольку по требованиям, чтобы получить финансирование для проекта, нам нужно подготовить всю необходимую документацию, - поделился планами заместитель главы администрации Ермолина по хозяйственным вопросам Александр ИСАЕВ.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

А вот в Балабанове предпочитают не полагаться на сторонние проекты и дополнительные финансовые вливания. Федеральная программа здесь тоже идет своим чередом, и в следующем году планируется осчастливить жителей дворов на улицах Московская и Энергетиков, но куда интереснее выглядят планы чиновников, которые, судя по всему, решили шаг за шагом преобразить весь город.

- В 2018-м было уделено много внимания улице 1 Мая, а дальше планируем перейти к Лесной. Займемся ремонтом асфальтового покрытия, заменой труб водоснабжения и работами по освещению, - отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил ИВАНОВ.

Тема освещения также является одной из главных в Ворсине. Муниципалитету не приходится жаловаться на недостаток средств, и проекты здесь, как правило, разрабатываются достаточно масштабные.

- Своими силами будем делать освещение в деревнях, пока еще не до конца определились, где это больше всего необходимо, но работы эти проведем обязательно. Что же до федеральной программы, то в этот раз сосредоточимся на создании новых парковок и уже отобрали четыре двора, - пояснил заместитель главы администрации сельского поселения Анатолий КОЛЮКАЕВ.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Замыкает «комфортную плеяду» Кривское, с боем получившее право заниматься облагораживанием территорий наравне с городами и селами. Масштаб здесь не такой впечатляющий, как у соседей, но зато хватает времени не только определиться с территорией, но и продумать все нюансы до мелочей.

- Благоустройство у нас остается приоритетной задачей, будем справляться своими силами, а также привлекать к сотрудничеству спонсоров. Что до федеральной программы, то у нас будет одна придомовая территория дома № 2 по улице Центральной, где появится новая детская площадка, - рассказал глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО.

К слову, в этом году поселение получило грант от министерства сельского хозяйства региона на строительство нового стадиона, и теперь опыт Кривского готовятся взять на вооружение соседние муниципалитеты.

ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА

Совьяки и Асеньевское остаются за бортом «Комфортной среды», но зато имеют все шансы победить в грантовых конкурсах. Правда, потратить гранты главы администраций планируют на совершенно разные нужды.

- Мы прежде всего ориентируемся на желания жителей, и хотелось бы по программе сделать еще одну спортивную зону в селе Совьяки, - поделился глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ.

Что до Асеньевского, то здесь задумались над созданием новой прогулочной зоны, где селяне могли бы отдохнуть после работы и посидеть на свежем воздухе.

- Очень надеемся, что задумки осуществятся, и у нас появится новый сквер в деревне Асеньевское. Помимо этого, планов тоже хватает: детские площадки в Абрамовском и Малахово, благоустройство возле памятника в деревне Ищеино, но это уже за счет своего бюджета, - поделилась возглавляющая администрацию Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

По итогу можно сказать, что следующий год для муниципалитетов выдастся довольно насыщенным, поскольку даже в небольших населенных пунктах готовятся замахнуться на достаточно масштабные и сложные проекты. Насколько итоговый результат совпадет с ожиданиями чиновников - совершенно другой вопрос, но хотелось бы верить, что главы администраций трезво оценивают свои возможности и не нацеливаются на объемы, освоить которые поселениям будет не по силам.

Степан ФЕДОРОВ

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