Обратная сторона памяти

Ситуации, когда в Боровске уничтожались фрески знаменитого художника Владимира ОВЧИННИКОВА, случались не единожды. В большинстве своем гонениям подвергаются настенные картины, посвященные жертвам политических репрессий. Самая громкая из таких историй произошла летом 2016 года, когда написанные на стене дома портреты репрессированных жителей Боровска неизвестные замалевали красками из баллончиков.

В тот раз общественность встала на защиту художника, чего не скажешь о ситуации, сложившейся 6 ноября. На этот раз Владимир Овчинников нарисовал картину и надписи к ней на обратной стороне мемориала павшим воинам, расположенного у Вечного Огня в центе Боровска. Того самого мемориала, капитальный ремонт которого муниципалитет выполнил минувшим летом.

В то время, как сам художник поделился в соцсетях своим негодованием по поводу того, что его работу на днях закрасили, жители района разделились во мнениях. Большинство посчитало самовольное решение Овчинникова придать иной вид обратной стороне воинского мемориала вандализмом.

Стоит отметить, что в прошлом году администрация Боровска согласилась установить в городе памятник жертвам политически репрессий. Им стал валун, который специально доставили с Соловков. Однако Владимир Овчинников счел это отмашкой от его идеи установить памятник с указаниями имен репрессированных боровчан.

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