Два игрушечных конкурса

До Нового года осталось меньше полутора месяцев, а значит, пора начинать готовиться к самому волшебному празднику в году и попутно создавать себе хорошее настроение. Сделать это возможно, окунувшись в предновогодние хлопоты и конкурсы, которые объявлены в Боровске и Балабанове.

ОСОБАЯ ИСТОРИЯ

В музее истории города Балабаново с 15 ноября по 15 декабря пройдет конкурс старинных ёлочных игрушек, украшений и новогодней атрибутики. Принять участие в нем приглашают горожан, в семьях которых хранятся уникальные ёлочные украшения и безделушки, которые традиционно создают атмосферу самого волшебного праздника в году.

В рамках конкурса объявлены четыре номинации:

- стеклянные ёлочные украшения,

- игрушки из хлопка, ваты и проволоки,

- игрушки из папье-маше, картона и бумаги,

- новогодние маски, открытки, сувениры.

Обладатели самых интересных вещей будут отмечены не только дипломами организаторов, но и подарками от Деда Мороза.

При оценке конкурсных работ учитывается и время изготовления, и художественная ценность предмета, а также история его бытования (необычный случай, история семьи и т.д.).

Ёлочные игрушки и украшения на конкурс принимаются по адресу: г.Балабаново, ул.Южная, 2В, Городской музей. Справки по телефону: 2-29-01 и 8 958 5088101.

СВОИМИ РУКАМИ

В Боровске в очередной раз в канун Нового года объявлена акция «Нечужая игрушка». Жителей вновь призывают к семейному творчеству, благодаря которому рождаются не только уникальные елочные украшения, но и добрые семейные традиции.

Участников этой акции вновь ожидают приятные подарки, которые станут приятным дополнением к гордости за то, что ваши самодельные игрушки стали главным нарядом для городской зеленой красавицы.

Жюри установило несколько несложных правил, соблюдение которых гарантирует вам обещанный подарок. Итак, необходимо сделать игрушку, повесить ее на городскую елку, сфотографировать и в срок до 21 декабря включительно опубликовать фото в социальной сети ВК c пометками: #нарядимёлкувместе «Нечужая игрушка». Не забудьте указать свои инициалы, чтобы жюри смогло персонифицировать вас как претендента на подарок.

Вручение заслуженных призов состоится 22 декабря. В этот день пройдет веселый праздник открытия городской елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам 6-61-31, 8 905 6431155, или через кнопку группы "Написать сообщение"

Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «Конкурс»