Цена земли

Жители Калужской области, имеющие земельные владения, теперь могут ознакомиться с результатами кадастровой оценки своих участков. Согласно требованиям федерального законодательства с этого года на территории региона кадастровая оценка проводится не частными организациями, а государственным учреждением ГБУ «Центр кадастровой оценки».

Министерством экономического развития области утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных участков из категории земель населенных пунктов.

С января 2019 года рассчитанная кадастровая стоимость будет применяться для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для расчета налога.

Результаты оценки размещены на официальном сайте учреждения: www.ckoklg.ru. При необходимости получения разъяснений в разделе «Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости» доступны форма и порядок обращения.

В случае обнаружения технических и (или) методологических ошибок следует обратиться к специалистам центра. Это можно сделать лично, почтовым отправлением, через сайт государственных услуг Калужской области или воспользовавшись услугами отделений многофункционального центра государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ГБУ «Центр кадастровой оценки» обращает внимание, что в 2019 году на территории Калужской области запланированы работы по государственной кадастровой оценке земельных участков следующих категорий: земель водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Правообладатели земельных участков указанных категорий земель уже сегодня могут подать декларации для уточнения характеристик объектов недвижимости. Форма и способы подачи деклараций размещены на официальном сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки».

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