Когда в товарищах согласья нет

Рабочая группа по сохранению исторического наследия Боровска тратит много времени на споры.



20 ноября в администрации Боровска состоялось третье по счету заседание рабочей группы, призванной искать пути выхода из ситуации, сложившейся вокруг старых домов, против сноса которых восстала общественность.

Впрочем, несмотря на затянувшиеся обсуждения, говорить о конкретных решениях по спасению исторического облика Боровска пока не приходится, поскольку большая часть времени заседания отводится на споры о самой группе и принципах её работы.

СЛУШАТЬ НЕ ЗНАЧИТ СЛЫШАТЬ

Идея решить столь резонансную проблему, как судьба старых зданий в районном центре, совместными усилиями чиновников и активистов поначалу казалось идеальным выходом из ситуации. Но недавно завершившееся третье заседание рабочей группы оставляет после себя лишь недоумение, поскольку главному вопросу на нем уделяется гораздо меньше времени, чем самому собранию и юридическим терминам. Только на обсуждение положения, ранее составленного самими участниками заседания, и того, является ли собрание рабочей группой (некоторые члены хотели бы назвать её общественным советом, но проиграли по итогам голосования), ушло больше часа.

Безусловно, идея и состояла в том, чтобы собрать за одним столом людей с самыми разными взглядами на проблему. Но при наблюдении за постоянными нарушениями регламента, спорами и неготовностью слушать чужое мнение закрадывается мысль, что стороны вообще не способны прийти к какому-то общему знаменателю.

Из локальных успехов можно отметить избрание координатора рабочей группы, в обязанности которого входит ведение заседаний и донесение до её участников всей важной информации в остальное время.

Здесь собравшиеся проявили удивительную солидарность и почти единогласно отдали свои голоса за возглавляющего местное отделение КПРФ Александра ОСИЮКА. В том, что, будучи коренным боровчанином, Александр Викторович искренне радеет за судьбу исторических зданий, не усомнились даже его противники на политической арене.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАСЕКРЕЧЕНА

Помимо назначения главного в рабочей группе, других продвижений на встрече так и не случилось. Для того чтобы приступить к поиску инвесторов, чиновникам и общественникам не хватает документов, а говоря о потенциальных кандидатах на эту роль, обе стороны предпочитают заниматься какими-то «шпионскими играми».

Например, администрация нашла предпринимателей, готовых взяться за реставрацию части домов для последующего коммерческого использования, но держит в тайне их имена и названия компаний, якобы до начала торгов. Со своей стороны, представители общественности также говорят об интересе к строениям, но тоже не торопятся называть имена заинтересованных лиц. Подобные отношения между делающими общее дело людьми несколько настораживают, поскольку кроме этой информации никаких сдвигов по решению дальнейшей судьбы домов просто нет.

Следующее заседание было решено провести уже в будущем году, шестнадцатого января. И хочется верить, что к тому времени оппоненты смогут наступить на горло своим противоречиям и добиться реальных сдвигов, поскольку сегодня рабочая группа напоминает скорее дискуссионный клуб, где каждый гнет свою линию, не желая слышать соседа.

Кроме того, еще одним важным событием, способным повлиять на судьбу проекта, станет запланированный на 20 декабря форум «В Боровске», посвященный проблемам малых городов, где эксперты обменяются мнениями и рассмотрят примеры выхода из схожих ситуаций по сохранению истории в других поселениях.

Но смогут ли члены рабочей группы, которые продолжают находиться в состоянии плохо завуалированной войны, найти золотое зерно для Боровска, по-прежнему остается вопросом с малымии шансами на положительный ответ.

Степан ФЕДОРОВ

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