Водяного не мочить!

В Балабанове назначен новый начальник участка водоканала.

Хотелось бы сказать, что свято место пусто не бывает, но в случае с ГП «Калугаоблводоканал», а именно с его балабановским участком, язык не поворачивается.

Тем не менее, чуть только на минувшей неделе в городе узнали о том, что местное представительство госпредприятия лишилось руководителя, как на этой коммунальщики уже знакомились с новым, не решаясь даже делать ставки: надолго ли?

ЧЕРЕЗ КРАЙ

Представить того, кто теперь будет отвечать за водоснабжение и водоотведение в Балабанове, а заодно и олицетворять собой неповоротливое госпредприятие под название «Калугаоблводоканал», на рабочую планерку руководителей города приехал начальник районного подразделения областного монополиста - Николай ПРОКУРАТОВ. Молодой руководитель пообещал за пару недель ввести в курс дела своего коллегу Игоря ЛЕБЕДУ, а пока попросил балабановских коммунальщиков «не мочить» его.

Директора управляющих компаний проявили благосклонность, пообещав выдержать заявленный период, но проявить полное умиротворение не смогли, вылив поток негодования от сотрудничества с ресурсоснабжающей организацией на Прокуратова.

Тот тоже не остался в долгу, и в результате на жалобу директора УК «РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА о том, что в микрорайоне часто забиваются трубы, а сотрудники Водоканала их не чистят, заявил: не надо сливать канализационные стоки в подвалы, а потом жаловаться, лейте на рельеф!

Предложение лить дерьмо под окна жителям, что, к слову, не раз случалось в Балабанове, коммунальщикам не понравилось, и они бросились в ответный бой, который тут же локализовал замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ. Он предложил остаться после планерки и провести небольшое совещание по волнующим вопросам.

С ХОЗЯИНОМ И БЕЗ

К моменту совещания буря стихла, и беседа пошла в спокойной обстановке. Разговаривали на философские темы, например, почему из «Водоканала» бегут сотрудники, и можно ли изменить жизнь к лучшему без денег. А также прошлись по конкретным проблемам (а именно, коммунальщики заговорили о списке проблемных мест), решать которые монополисту необходимо хотя бы медленно, но по четкому и понятному графику. В ответ Николай Прокуратов пообещал скорость реакции, что в случае с поставщиком воды в Балабанове подразумевает неопределенный временной интервал.

Присутствовавший на совещании начальник балабановской пожарной части Кирилл СТЕХОВ вновь обратил внимание на гидранты, состояние которых вызывает у сотрудников экстренной службы большие нарекания. Неделю назад он озвучил: 13 гидроустройств находятся в неисправном состоянии, а за минувшие полгода администрация и ГП «Калугаоблводоканал» так и не разграничили между собой, где чьи.

На сей раз ситуация несколько исправилась, поскольку от ресурсоснабжающей организации пришло письмо, в котором указана принадлежность гидрантов. Но на суть проблемы это не повлияло, поскольку, по информации Кирилла Стехова, в Балабанове до сих пор среди неисправных конструкций, необходимых для тушения пожара, остаются те, которым давно необходимо было уделить внимание. Так, в списке на ремонт значатся гидранты возле общеобразовательной школы №4, городской больницы и Дома отдыха «Балабаново».

В ОДИН КАРМАН

На этой теме начало было разгораться новое противостояние мнений. Николай Прокуратов заявил, что бесхозные гидранты (а таковые в списке тоже имеются) должна ремонтировать администрация, а Михаил Иванов с такой позицией не согласился. Разговор дошел до уровня «тогда придется разбираться в другом месте», но, взяв себя в руки, оппоненты смогли вернуться к диалогу.

Третейским судьей в очередной раз выступила директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО. Она заметила, что заявлять об ответственности муниципалитета можно было в том случае, если бы «Водоканал» за транзит ресурса по таким «ничейным» участкам трубопровода не брал с абонентов деньги или отдавал их городскому бюджету. Сейчас же ресурсник эксплуатирует всю протяженность трассы, получая плату с жителей и предприятий, и ни с кем не делится.

Развивать эту тему дальше не стали, памятуя о временном перемирии, заключенном часом ранее. Но хватит ли у коммунальщиков самообладания в случае очередного порыва, ликвидировать который «Водоканал» будет неизвестно насколько оперативно, вопрос спорный.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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