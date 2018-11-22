Фонд до кладбища доведет

Работа над приоритетными проектами уступила убитым дорогам.



«Фонд приоритетных проектов» можно было смело назвать инициативой, которой Боровский район мог гордиться, и даже ставить в пример соседям. Простой механизм позволил не только эффективно реагировать на важные для муниципалитетов проблемы, но и делать это достаточно оперативно, не дожидаясь стороннего финансирования.

Однако планы работ на следующий год откровенно удивляют: либо чиновники решили изменить идею фонда, либо в поселениях не осталось никаких по-настоящему острых проблем.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Идея создания своеобразной «кассы взаимопомощи» для муниципалитетов была озвучена экс-главой районной администрации Ильей ВЕСЕЛОВЫМ и после её воплощения довольно быстро доказала свою эффективность на деле.

Задумка довольно проста - все поселения должны отчислять небольшую часть своих доходов, от 3 до 20 процентов, на счет фонда. Воспользоваться собранными таким образом средствами можно было для решения наиболее острых проблем, и в этом году во главе угла стояли вопросы водоснабжения и водоотведения.

За примерами далеко ходить не нужно - в настоящее время в Асеньевском завершается замена труб на участке Абрамовское-Хитрово-Щиглево. Стоимость работ составила почти десять миллионов рублей, и найти такие деньги в местном бюджете было бы невозможно.

Замечательную в своей простоте идею по достоинству оценили даже за пределами региона, но сегодня главы администраций не торопятся подавать свои заявки на следующий год.

Пока единственным озаботившимся этим вопросом поселением остается Ермолино, и хотя проект городских властей впечатляет своим размахом, в рамках деятельности фонда выглядит он, мягко говоря, необычно.

Так, согласно сметной документации, планируется заняться ремонтом проспекта Маркса, и кроме работ, связанных с проезжей частью, обустроить еще и пешеходную зону. Кроме того, внимание уделят дороге, ведущей в сторону кладбища, также не забыв про строительство тротуара.

Совокупная цена всех работ составляет без малого двадцать миллионов рублей, и у администрации есть вполне резонные обоснования для своих задумок.

- Это важные для нашего города объекты. На улице Карла Маркса располагаются школа и стадион, здесь любят прогуливаться горожане. Поэтому хочется создать некую променадную зону. Вторая дорога тоже важна для наших жителей, поскольку ведет не только к кладбищу, но и к лесу, куда ермолинцы выбираются на отдых, - пояснил градоначальник Евгений ГУРОВ.

ПО ВОРОБЬЯМ ИЗ ПУШКИ

Звучит достаточно аргументировано, но согласитесь, строительство двух новых тротуаров по сравнению с решением проблемы дефицита скважин для водоснабжения или канализационного коллектора для развития территорий, имеет совершенно другую весовую категорию.

При этом найти деньги для благоустройства, а ведь по сути именно им намерены заняться в Ермолине, можно и из других источников, привлекая тех же спонсоров или включив территории в заявку по федеральной программе «Комфортная среда». Под категорию проектов, которые являются приоритетными и настолько трудными, что справиться с ними в одиночку муниципалитету не по силам, ремонт дорог и тротуаров подходят с очень большой натяжкой. Но с другой стороны, остальные поселения и вовсе не торопятся выходить со своими идеями, и раз уж деньги никому не нужны, то почему бы не потратить их на проблемы ермолинского асфальтирования?

Впрочем, в районной администрации твердо уверены, что фонд существует для решения задач первостепенной важности, но что именно они собой представляют, до сих пор не определились.

- У нас есть ряд переходящих проектов, связанных с водоснабжением и газификацией. Но с теми, что встанут во главе угла в следующем году, еще только предстоит определиться. Это могут быть ресурсы, дороги или иные вопросы, волнующие муниципалитеты, - отметил заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ.

Иными словами, чиновники пока не определились, на что все-таки будут выделяться деньги в первую очередь, и благоустройство в свете отсутствия альтернатив может оказаться очень подходящим вариантом. Как отметил Алексей Евгеньевич, при подведении итогов и составлении планов больше шансов получить финансирование будет у тех проектов, которые уже имеют всю необходимую документацию, поскольку какой бы важной ни была проблема, должен иметься и продуманный путь её решения.

КОНЕЦ ИГРЫ?

Ситуация с фондом, откровенно говоря, странная. На дворе ноябрь - время активной работы над бюджетами, и, следовательно, муниципальными программами, без которых финансирование проектов попросту невозможно. А потому безынициативность поселений к деньгам фонда откровенно удивляет. Между тем, в прошлом году все главы администраций ударили по рукам, согласившись вносить определенный процент от собственных доходов на протяжении трех лет в фонд. То есть, кидать «рубль» в котел, который непонятно для чего «кипит», предстоит еще в 2019 и 2020 годах.

Крупным донорам, таким как Ворсино и Балабаново, вообще не интересно, по сути, заниматься благотворительностью. На свой «взнос» эти поселения могли бы отремонтировать собственные убитые дороги до кладбищ, а не облегчать путь на погост соседям из Ермолина.

Если ситуация обстоит именно так, и в середине ноября в Боровском районе не решено, что же действительно требует первоочередного финансирования, а сумма в 20 млн. рублей (при общем бюджете фонда в 2018 году 54,8 млн. рублей) уже забронирована для ермолинского благоустройства, то становится очевидно, что дни фонда сочтены. Вероятно, после обязаловки 2020 года его прикроют, поскольку ставить во главу угла ремонт муниципальных дорог, собирая на это деньги в общий котел, - смешно.

Степан ФЕДОРОВ

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