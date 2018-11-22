И так сойдет

В Боровске до сих пор устраняют огрехи капитального ремонта.

Тема капитального ремонта домов в Боровском районе весьма актуальна. В то время как администрации поселений усиленно трудятся над сокращением задолженности перед региональным фондом, рядовые боровчане продолжают сомневаться в самой необходимости существования такой структуры.

Не в пользу последней говорят и результаты текущего года, ведь несмотря на пять месяцев работ, боровский подрядчик так и не смог довести объекты до ума, а жители затопленных квартир все еще ждут компенсации за нанесенный ущерб.

ПОЖИНАЯ ПЛОДЫ

Несмотря на то, что плата за капитальный ремонт такая же обязанность жильца, как отчисления за отопление, электричество и прочие коммунальные блага, именно эта графа в платежках за коммунальные услуги вызывает в обществе больше всего споров и негодования. Одни люди исправно платят, понимая, что забота о месте своего проживания - общее дело всех соседей, другие, напротив, не видят смысла отдавать деньги за работы, которые возможно будут проводиться через пять-десять лет.

Впрочем, независимо от занимаемой позиции, итог всегда один - деньги должны поступать в полном объеме и в установленный срок. А потому в Боровском районе в последнее время прикладывают много усилий по борьбе с должниками и увеличению собираемости, причем, судя по последним новостям, довольно успешно.

Бюджет на проведение капитального ремонта в текущем году составил порядка двадцати миллионов рублей, однако уже в 2020-м он будет увеличен более чем в четыре раза и составит девяносто три миллиона.

- Это результат большой работы, которую мы проводили на протяжении последних шести месяцев. Однако не стоит останавливаться на достигнутом, ведь нам предстоит еще более сложный этап, а именно - взаимодействие с «Фондом капитального ремонта» по составлению списков и включению туда наиболее проблемных домов, - отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Новость действительно хорошая, и если все пойдет, как задумано, то уже через два года в муниципалитетах приведут в порядок немало старых фасадов и прохудившихся крыш. При этом чиновники лишний раз отметили, что в первую очередь внимание будет уделяться самым активным домам, жители которых с готовностью выходят на субботники и заботятся об общем имуществе.

Вырисовывающуюся картину портят разве что результаты текущего года, поскольку вышедший в июле на боровские объекты подрядчик до сих пор не завершил работы. А жильцы в награду за неравнодушно позицию получили не новую кровлю, а затопленные квартиры.

БОЧКА ДЕГТЯ

Всего в Боровске в этом году ремонтировали две крыши, и в обоих случаях проверяющая комиссия, приехавшая принимать объекты еще в конце сентября, отметила ряд недочетов, обязав исполнителя исправить свои огрехи. И это не считая того ущерба, который был нанесен людям, чьи квартиры затопило во время дождей, пока рабочие неспешно латали кровлю.

Такой ситуация была два месяца назад, и по словам боровчан, проживающих в доме № 6 по улице Петра Шувалова, на сегодняшний день она никак не изменилась.

- Работа сделана безобразно, это я даже сейчас молчу про испорченные обои, сами справимся. Но вот почему даже сейчас, когда ремонт практически закончен, у нас на кухне во время дождя намокает вся стена - это большой вопрос, - негодует местная жительница Надежда ЕРШОВА.

По словам специалистов, причиной выступления конденсата может быть неправильно разработанный проект, а не ошибка подрядчика, однако в ситуации еще предстоит разобраться, а людям, само собой, потерпеть.

Не лучше положение и в доме № 5 на улице Садовой, где жильцам пока приходится довольствоваться распиской об устранении ущерба, и ждать, когда же наконец исполнитель соизволит доделать крышу и заняться их квартирами.

Как отметил представитель подрядной компании «СКФ», планируется уже на этой неделе завершить ремонт, и только после этого заняться компенсацией жильцам. Сроки оптимистичные, однако сам факт, что пострадавших боровчан ставят на самое последнее место, уже заставляет о многом задуматься, причем не только горожан.

- Работы затянулись, замечаний по ним тоже хватает, и результат, как видите, налицо. Нас, как администрацию, такое качество совершенно не устраивает! По итогам этого года мы направим в Фонд капитального ремонта письма с просьбой усилить контроль над оформлением документации, чтобы не допустить повторения такой ситуации в будущем, - отметил заместитель мэра Боровска по коммунальным вопросам Дмитрий ГОРОШКО.

Насколько эффективными окажутся эти обращения, можно только гадать, ведь пока региональный фонд, аккумулирующий в своем кармане деньги на ремонт домов всей Калужской области, показал себя достаточно трудно идущей на контакт организацией. В данном случае следующий год во многом станет показательным, ведь если ситуация не изменится, то в 2020-м район вместо четырёхкратного с лишним увеличения финансирования рискует получить в четыре раза больше проблем и жалоб со стороны населения.

Степан ФЕДОРОВ

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