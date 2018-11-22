«Вася» рисует и папу «сдает»

Коммунальщики вычислили, кто портит стены надписями.

Фасады балабановских домов, во всяком случае, старой части города, вряд ли могут служить для эстетического наслаждения. Но и их печальную серость можно усугубить, что, впрочем, в последний месяц и сделали неизвестные граффитчики.

А ВДРУГ?

Непонятные надписи, сделанные черной краской из баллончиков, не только возмутили жителей расписанных многоэтажек, но и неделю назад насторожили врио главы администрации Балабанова Сергея ГАЛКИНА.

- Вдруг в этих надписях зашифрован призыв к насилию, а мы и не знаем. Их надо закрасить, - обратился он к директорам управляющих компаний.

В ответ коммунальщики пообещали придать фасадам первоначальный вид, однако за минувшие семь дней так и выполнили данного слова.

По заявлению директора УК «РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА, сделать это помешали погодные условия: красить стены в снег и дождь - дело неблагодарное. Зато коммунальщик примерил на себя роль частного сыщика и вышел на того, кто оставил свой след на стенах на улице Дзержинского.

- Активизировалась группа подростков. У них название есть - «Вася на прогулке». Мы этого «васю» по соцсети вычислили и с папой поговорили, - поделился Руслан Жадьков.

НУ КТО ЕГО НЕ ЗНАЕТ?

Отправившись по шагам коммунального сыщика, «Неделя» тоже без труда нашла в интернете эту группу. И если верить указанной в ней информации, то за «васей» скрывается человек с совсем другим именем, и «подростку» этому уже двадцать лет. Более того, имя художника дает наводку на его папу - бывшего директора муниципального ЖКХ, а еще ранее сотрудника боровской полиции Олега БЕЗУГЛОВА. Как подтвердил позже Руслан Жадьков, именно с ним он и разговаривал по поводу «васиных» художеств.

Несмотря на то что, по словам коммунальщика, Безуглов-старший обещал «серьезно поговорить» со взрослым сыном, в начале недели сотрудники УК «РЭУ-1» уже закрасили граффити за свой счет.

СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ

В центральной части города непонятные надписи необходимо ликвидировать не только на стенах домов, но и на прочих вертикальных поверхностях, таких как заборы, дорожные указатели и строения, принадлежащие энергетикам. Авторов этих посланий установить, похоже, никто и не пытался, а потому даже мечтать о привлечении к ответственности за порчу имущества или хотя бы о порицании виновных не приходится.

Поскольку проблему лучше предотвратить, чем потом устранять, замглавы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА предложила провести ряд профилактических встреч с подростками.

Помогут ли разговоры по душам повлиять на тех, у кого руки чешутся заняться сомнительным творчеством, вопрос открытый, поскольку не каждый граффитчик в следующий раз лопухнется, как «вася», подсказав коммунальщикам прямую дорогу к себе. Но для других понимание, что в итоге краснеть за настенные рисунки придется их родителям, - весомый аргумент.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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