Электросети наведут порядок в своем графике отключений

На прошлой неделе в Боровске проводились работы на энергооборудовании, в связи с чем в городскую администрацию передали график запланированных отключений. Однако, как выяснилось впоследствии, выдержать установленные сроки электрикам не удалось, и отсутствие света стало неприятным сюрпризом для горожан.

Отключение электричества - явление не самое приятное, неважно, было оно запланировано заранее или нет. Единственная разница в том, что узнав о вынужденном перебое с подачей ресурса, человек может заранее под него подстроиться и перенести намеченные дела на другую дату. Кроме того, сегодня во многих частных домах стоят работающие от электричества системы отопления, и для их владельцев подобные сюрпризы становятся настоящей проблемой.

Поэтому негодование боровчан вполне объяснимо. Так, жители улицы Володарского неожиданно для себя остались без света 15 ноября, хотя в размещенном на сайте администрации графике отключить их должны были только на следующий день. А улицу Колхозную и вовсе обесточили безо всякого предупреждения.

Городские власти же в ответ на вопросы жителей могут только развести руками. Как отметил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, публикуемое в интернете расписание чиновники получают от сотрудников РЭС, и в случае его несоблюдения энергетики не присылают никаких изменений и корректировок.

В свою очередь, представители «Калугаэнерго» пообещали более внимательно относиться к подобным ситуациям и не пускать их на самотек.

- В данном случае работы выполнялись силами подрядчика, который не сообщил об изменениях в графике или его опережении. Мы обязательно уточним все детали и будем более тщательно контролировать его работу в будущем, - отметили в пресс-службе организации.

Насколько эффективны окажутся принятые меры - покажет время, а пока хотелось бы верить, что свою работу электрики выполняют более тщательно, чем следят за собственной пунктуальностью.

Семен ФРОЛОВ

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