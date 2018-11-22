Марафон волшебных подарков

Через несколько дней - зима, но, кажется, ничто не предвещает ее наступления. Разве только многочисленные письма, которые непрерывно сыплются на электронную почту с предложениями приобрести новогодние товары и поздравить ребенка письмом от имени Деда Мороза. А еще разные праздничные акции, направленность которых очень сильно разнится.

На одном из пабликов в соцсети уже гуляет заманчивое предложение принять участие в флеш-мобе и задарить своего ребенка новогодними подарками от незнакомцев. Чтобы случилось это чудо, всего-то надо отправить свой подарок по адресу, который укажет организатор акции. По озвученной идее, именно такой взаимный обмен приведет к шквалу посылок в адрес каждого участника. Однако на мой вопрос, а что будет, если я отправлю послание, а мне нет, получила вполне ожидаемый ответ - ничего, значит, подарка не будет.

Удивительно, но эта затея, по факту представляющая собой интерпретацию финансовой пирамиды, уже заинтересовала довольно многих взрослых людей. Отметки «и я хочу», появляются под предложением принять участие в такой новогодней акции даже несмотря на подробное описание схемы «лохотрона» пользователями, реально оценивающими вероятность успеха в так называемом флеш-мобе.

Откликов на предложение получить подарок в разы больше, чем на идею стать дарителем. А именно с таким призывом к жителям Боровского района обратились сотрудники Центра социальной помощи семье и детям «Гармония».

На своей странице в ВК они вторую неделю рассказывают о проводимом новогоднем благотворительном марафоне, девиз которого - «Новый год - каждому ребенку!».

Стать участником акции совсем нетрудно. Для этого достаточно заглянуть на страницу Центра, ознакомиться с информацией о семьях, в которых дети ждут новогодних сюрпризов, купить подарки и отнести их в «Гармонию». В канун праздника сотрудники социального учреждения передадут их детям, для которых вы стали настоящим волшебниками. Но если у вас есть желание лично посетить семьи, тогда о том, как и когда это можно сделать, вам также расскажут организаторы акции.

Идею «Гармонии» поддержали и другие сообщества в ВК, а потому репосты со списками семей, ожидающих поздравлений, можно найти и в других группах, например, в нашей - «Новости Боровского района». Однако для того, чтобы сотрудники центра имели обратную связь и информацию о вашем намерении подарить подарки, необходимо перейти по ссылке, и оставить свой комментарий в группе «Гармонии».

Я искренне верю, что акция «Новый год - каждому ребенку!» не получила широкой поддержки боровчан только потому, что не все знают о ее проведении. А потому, расскажите о ней своим друзьям и знакомым, возможно, они тоже захотят стать добрыми волшебниками для детей, которые еще верят в чудеса.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»