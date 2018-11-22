Алексей Максименко ждет результата регионального конкурса управленцев

Глава администрации СП "Кривское" Алексей МАКСИМЕНКО принял участие в конкурсе проектов среди членов резерва управленческих кадров Калужской области "Таланты 2.0 Управление проектами".

На конкурс молодой менеджер представил проект "Краудфайдинг, как цифровое развитие региона". Краудфайдинг представляет собой коллективное сотрудничество людей, добровольно объединивших свои деньги через Интернет, чтобы поддержать какую-либо предложенную идею. Этой возможностью уже пользуется администрация Кривского, которая в 2019-м году обещает разместить на своей интернет-площадке несколько проектов для реализации вскладчину через всемирную паутину.

Кто станет победителем регионального проекта, будет известно после того, как эксперты озвучат свои оценки. По информации Алексея Максименко, произойдет это в середине декабря. А потому, уже в канун нового года кривчане узнают, готов ли регион поддержать заманчивую идею главы администрации их поселения.

Другие статьи из рубрики «Общество»