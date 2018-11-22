Кривский участковый - один из лучших в стране

Недавно завершился Всероссийский конкурс среди правоохранителей «Народный участковый - 2018», Калужскую область на котором представлял участковый из Кривского Тимур НУРБАГАНДОВ.

Боровчане так активно поддерживали своего земляка, что тот сразу стал одним из фаворитов состязания, а после подведения его итогов занял почетное второе место, уступив лишь своему брянскому коллеге.



В общей сложности в органах майор полиции Тимур Нурбагандов работает уже тринадцать лет, до перевода в Боровский район в 2016-ом году, был участковым в городе Омске, где также выдвигался как кандидат на звание лучшего участкового страны.

В личном зачете полицейского этот конкурс стал уже третьим и при этом самым успешным, ведь прежде ему удавалось лишь замкнуть пятерку сильнейших.

Наградой за доверие жителей стали часы, которые Тимур Расулович получил из рук министра МВД России Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА. Как шутит сам участковый, подарок не только важен для него как памятная вещь, но и находит применение в быту, поскольку теперь полицейский может следить за стрелками и вовремя уходить с работы.

Минувший конкурс определенно станет для участкового последним, но майор уверен, что в будущем первое место обязательно покорится его коллегам.

- Честно сказать, я не ожидал такого результата и очень им доволен. Не думал, что получу большую поддержку и благодарен всем, кто голосовал за мою кандидатуру. Наверное, для меня пришло время двигаться дальше и перейти на руководящую должность. Но я уверен, что в будущем кто-нибудь из моих коллег или подчиненных обязательно добьется звания лучшего участкового страны, - отметил Нурбагандов.

Надеемся, что остальные участковые обязательно подхватят эстафету и подарят землякам еще не один повод для гордости. Мы поздравляем Тимура Расуловича с заслуженным вторым местом и желаем ему новых успехов на службе.

Степан ФЕДОРОВ

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