22.11.2018

Пособие на рождение ребенка будут выплачивать муниципалитеты



Полномочия по выплате пособий на рождение малыша, которое сейчас выплачивается из бюджета Калужской области через Министерство труда и социальной политики, с нового года планируют передать муниципалитетам. В настоящее время этот вопрос обсуждается в Законодательном Собрании региона.

Местным органам власти не придется закладывать собственные средства на исполнение новой обязанности, поскольку деньги для этой цели будут поступать из областного бюджета.

Напомним, выплаты назначаются, если ребёнок является гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения. Выплата производится до достижения ребенком полутора лет.

В 2018 году сумма выплат в регионе на одного ребенка составила 9 487 рублей, в 2019 году она увеличится до 10 292 рублей.

Другие статьи из рубрики «Финансы»

Комфортные деньги

Мусорная смета

В Балабанове вырастут зарплаты, но не у всех

Цифры и сроки

Обнинские власти заинтересованы в привлечении бизнеса к реализации различных проектов

Администрация Балабанова передумала прощать тепловые долги
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
24
ноября
2018
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление