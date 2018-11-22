Пособие на рождение ребенка будут выплачивать муниципалитеты

Полномочия по выплате пособий на рождение малыша, которое сейчас выплачивается из бюджета Калужской области через Министерство труда и социальной политики, с нового года планируют передать муниципалитетам. В настоящее время этот вопрос обсуждается в Законодательном Собрании региона.

Местным органам власти не придется закладывать собственные средства на исполнение новой обязанности, поскольку деньги для этой цели будут поступать из областного бюджета.

Напомним, выплаты назначаются, если ребёнок является гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения. Выплата производится до достижения ребенком полутора лет.

В 2018 году сумма выплат в регионе на одного ребенка составила 9 487 рублей, в 2019 году она увеличится до 10 292 рублей.

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