Владимир Логутенок: « Первичная медицинская помощь должна остаться в шаговой доступности»

Самое ценное, что есть у человека - это здоровье. Отбери его, и все остальные радости окажутся совершенно ничтожными. К сожалению, в большинстве случаев осознание этого приходит к людям, только когда они сталкиваются с серьезными проблемами. И тут на пути появляются дополнительные препятствия в виде нехватки врачей, невозможности своевременного обследования, а значит, появления сопутствующих заболеваний, способных привести к необратимым процессам.

Очевидно, что у проблемы здравоохранения две стороны. С одной мы, граждане, не имеющие культуры профилактики здоровья, с другой - система, неспособная справиться с потоком последствий такой беспечности.

Как выжить в этой ситуации, и есть ли шанс минимизировать негатив двух причин нашего нездоровья на уровне Боровского района, «Неделя» обсудила с главным врачом ЦРБ Владимиром ЛОГУТЕНКОМ.

О КАДРАХ

- Жители Боровского района всегда были недовольны организацией местного здравоохранения. Казалось, новая поликлиника в Балабанове закроет все проблемные вопросы, но этого не случилось. Если обобщить основные претензии боровчан, то они связаны с нехваткой узких специалистов, а также низким уровнем квалификации некоторых врачей. Владимир Александрович, на ваш взгляд, насколько обосновано это недовольство, и как вы оцениваете состояние местной медицины?

- Честно говоря, переживаем не легкие времена. Тем не менее, если брать в качестве оценки жалобы населения, то, по моей информации, их стало намного меньше после введения в эксплуатацию балабановской поликлиники, примерно процентов на двадцать. Но очереди к врачам и нехватка специалистов сказываются на этом показателе.

Мы пытаемся исправить эту ситуацию, и могу сказать, что применяемая кадровая политика, когда студенты по целевому направлению обучаются в вузах, а потом приходят работать в наши медучреждения, приносит результат. Так, почти целиком решили проблему с нехваткой педиатров по новой поликлинике, осталось найти одного врача. Аналогично и с терапевтами. Конечно, не все доктора работают, некоторые в декрете, но ставки закрыты, и фактически специалисты есть. Это помогло, в частности в педиатрии разделить потоки больных и здоровых детей. В общем, в Боровском районе ситуация с врачами намного лучше, чем в соседних районах.

- Думаю, вы согласитесь, что количество врачей - не единственный показатель качества оказываемых услуг.

- Конечно, а потому остановлюсь еще на одном немаловажном аспекте - статистике, которая ведет учет рождаемости и смертности. Хотя, мое мнение таково, что смертность только на 40% зависит от здравоохранения, а все остальное - в руках граждан.

- Вот это точно! Люди как могут, цепляются за жизнь!

- Цепляются они везде, и в Обнинске тоже, но у нас один из низких показателей смертности: Боровский район за минувшие девять месяцев занимает третью позицию с конца списка!

- Хотите сказать, что рожать едут к нам, а умирать - в Обнинск?

- Вот вы иронизируете, а для нас смертность иногородних граждан - проблема актуальная. В дачный период население района порядком возрастает, и случается так, что приезжие по разным причинам умирают, что сказывается на показателе смертности в Боровском районе. Между прочим, таких смертей порядка 15-20%. В количественном подсчете - 120-130 человек, и, как правило, люди пожилого возраста.

Еще у нас плохие «цифры» по травматизму, что связано с большим количеством аварий на территории Боровского района. Но смертность среди работоспособного населения от сердечнососудистых заболеваний, инфаркта миокарда значительно снизилась.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

- Владимир Александрович, вы упомянули о снижении смертности среди работоспособного населения, то есть, это люди среднего возраста. Считаете, что у этой категории появилась хорошая привычка следить за своим здоровьем?

- К сожалению, не могу этого отметить. Мы чуть ли не на коленях стоим, уговаривая жителей района пройти диспансеризацию, которая помогает выявить серьезные проблемы со здоровьем на ранних сроках и вовремя приступить к лечению.

Возьмем, к примеру, рак молочной железы, это «бич» нашего времени. Мы добились, чтобы к нам привезли передвижной маммограф, обследование на котором можно было пройти совершенно бесплатно. И что? Практически вхолостую простоял. В первый день в Ермолино человек восемьдесят пришло, а потом по десять-пятнадцать. А что это за показатель посещаемости для нашего района? И это при том, что о приезде прибора мы сообщали и в объявлениях в медучреждениях, и через СМИ. Сейчас в районе работают два маммографа, даже в Обнинске такого нет! А у нас на прием - единицы.

- А в чем вы видите причину такого отношения к своему здоровью: люди беспечны или боятся услышать о серьезных проблемах?

- Причина в безответственности. В европейских странах такое поведение приведет к определённым последствиям: не прошел медосмотр, не сделал прививку - не получишь оплату по социальному страхованию. Поэтому и продолжительность жизни у них выше, и смертность ниже. Так что, пока не появится понимание того, что и пациент должен заботиться о своем здоровье, ситуация не изменится.

ЖДИТЕ ПРИЕМА

- Давайте вернемся к теме кадров. Когда вы говорите о достаточном количестве врачей, то упоминаете первичное звено - педиатров и терапевтов. Но жители жалуются на длинные очереди к узким специалистам, а также на то, что у терапевтов приходится буквально выгрызать направления к их коллегам, а то и на анализы.

- Что касается лабораторных исследований, то проблема такая действительно есть. Связана она с переходом на новую методику обследования, и сегодня, в том числе на общий анализ, берется не капиллярная, а венозная кровь. Это более дорогостоящее исследование, а потому назначать его стали при необходимости, а не как раньше по просьбе пациента «на всякий случай». Вот отсюда и появилось недовольство.

Что касается узких специалистов, то есть проблема с кардиологом, эндокринологом (врач в декрете). А в остальном: иммунолога два, скоро заработает гастроэнтеролог, хирурга - три, два из которых принимают в балабановской поликлинике.

- Но к врачам еще надо прорваться! Посмотрите, что творится у кабинета травматолога: четыре часа люди с травмами сидят в ожидании приема.

- Построить талонную систему к такому специфическому специалисту невозможно. Всегда будут пациенты, которых необходимо принять вне очереди. Но соглашусь, что проблема есть, и ее надо решать. Мы прорабатываем возможность открытия травмпункта на базе поликлиники в Балабанове, однако задача эта непростая и упирается все в те же дополнительные кадры, которые должны не только быть, но иметь соответствующую нагрузку на ставку.

Считаю, что пока есть другие задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Например, перевод в поликлинику дневного стационара из городской больницы. Условия и необходимое оборудование для этого у нас имеются, поэтому надеемся в ближайшее время приземлить наши мысли.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Пока всё это планы, а какие реальные изменения качества медицинских услуг вы уже можете предложить своим пациентам?

- Боровский район (между прочим, единственный в Калужской области и один из немногих в России) принимает участие в пилотном проекте, который поможет своевременно и максимально точно лечить людей с сердечнососудистыми заболеваниями. Суть заключается в том, что человек получает на руки прибор, при помощи которого он самостоятельно дважды в день измеряет свое давление. Эти данные автоматически передаются на компьютер в московский сосудистый центр, анализируются, а уже оттуда информация направляется на компьютер лечащему врачу. Таким образом, обладая информацией о самочувствии пациента, участковый терапевт корректирует лечение. Больному даже не обязательно приходить на прием в медучреждение, все необходимые изменения согласовываются по телефону или компьютеру.

- Медицина будущего одной ногой шагнула на территорию Боровского района. Но хотелось бы понять, насколько доступно будет такое лечение. Аппаратура, судя по всему, дорогостоящая, а потому позволить себе закупить необходимое количество измерительных приборов для населения, среди которого каждый второй имеет проблемы с сосудами, районному здравоохранению не по карману. Получается, это предложение не для широкого использования?

- Во-первых, пока это эксперимент, хотя уже сейчас могу отметить его положительные стороны. Если информация, собранная по итогам первого испытания проекта, окажется результативной, то можно будет рассчитывать на поддержку федерального бюджета.

Сейчас в Боровском районе измерительные приборы получили шестьдесят человек. Да, это небольшая цифра, но и она немаловажна. А при госфинансировании можно будет надеяться на увеличение количества пациентов, принявших участие в этом исследовании. К тому же, курс длится всего до полугода с учетом сбора информации и наблюдения после корректировки медикаментозного лечения. Значит, даже при нынешнем количестве измерительных приборов в год мы можем помочь ста двадцати пациентам.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

- Владимир Александрович, как ни крути, а мы постоянно возвращаемся к кадровой политике в здравоохранении. Даже на примере озвученного вами пилотного проекта понятно, что количество квалифицированных специалистов должно расти. А перед Боровским районом стоит и дополнительная задача: не только добыть врача, но и удержать его в условиях заманчивой близости щедрого московского региона.

- Это проблема старая, и мы постоянно ищем варианты для борьбы с ней. Есть надежда на федеральную программу «Земский доктор», которая уже хорошо показала себя в нескольких регионах России. Раньше она предусматривала выплату миллиона рублей специалистам, которые приезжают работать на село, но теперь на такую господдержку могут рассчитывать и малые города с населением до пятидесяти тысяч человек. Думаю, это отличный стартовый капитал, который позволит молодым врачам взять ипотеку на приобретение жилья. Тем более, в Калужской области для них предусмотрена пониженная процентная ставка на остаток долга.

- Это, действительно, заманчиво. Но хотелось бы понимать уровень зарплат врачей в Боровском районе, чтобы иметь представление о том, насколько посилен для них ипотечный «хвост», который придется «отрубать» несколько лет.

- Зарплата специалиста, как в любой другой отрасти, складывается из нескольких показателей. Это и стаж, и квалификация, и объем выполняемой работы. В среднем, получается тысяч тридцать пять - сорок. А если к этому добавляется дополнительная нагрузка, то и оплата возрастает. Другое дело, что не все, особенно молодые врачи, готовы идти на это.

Тем не менее, не могу не отметить, что большой проблемой остается обеспечение врачами школ. Там нет такой нагрузки, как на приеме, и специалист работает фактически на «голой» ставке в семнадцать тысяч рублей.

МИМО «РЕФОРМЫ»?

- Мне кажется, у нас в государстве в принципе неправильный подход к оплате труда представителей таких важных профессий, как полицейские, учителя и врачи. Но это, скорее, тема для дискуссии. А ваше мнение мне интересно в отношении недавнего предложения губернатора Анатолия АРТАМОНОВА по объединению медучреждений и созданию шести межрайонных больниц, которые должны взять на себя весь объем пациентов Калужской области. А также, что думаете об идее после такого объединения возить на специальном транспорте жителей отдаленных населенных пунктов к врачам. Не считаете, что такая локальная реформа сделает здравоохранение вообще недоступным для целой категории граждан, и не приведет ли это к закрытию фельдшерско-акушерских пунктов, которые в Боровском районе вновь начали открывать?

- Что касается ФАП, то их создание идет сразу по двум программам - федеральной и региональной. Опасений о свертывании этого проекта у меня нет, напротив, в следующем году планируем открыть еще два - в сельских поселениях Асеньевское (д. Корастелево) и Совьяки (д. Ильино).

Что касается объединения больниц, то стоит разобраться, в чем суть предложения. Я не думаю, что регион готов уничтожить свою базу здравоохранения путем закрытия больниц в малых городах. Как минимум в шаговой доступности должна остаться первичная медицинская помощь в виде терапевтов и педиатров, лаборатории и рентгена. А если, как в ситуации с Ермолино, в лучшем случае, хирург принимает двух пациентов в день, то его квалификация теряется, и держать целое отделение для этого нет смысла.

А вот объединение маленьких больниц под общее руководство, убрав административные единицы, вполне обосновано и прагматично. В этом случае у больниц появится возможность сэкономить на зарплатах лишних сотрудников и направить эти деньги на больного.

- А что скажете об инициативе ограничить частные клиники в возможности выдавать больничные листы? Такая мысль тоже прозвучала из уст губернатора.

- Считаю, что выписывать листы временной нетрудоспособности могут и такие медицинские учреждения. Другое дело, что над этим должен быть контроль и о том, как его обеспечить, надо хорошо подумать на уровне Законодательного Собрания региона. К тому же необходимо развивать участие частных клиник в системе обязательного медицинского страхования, когда пациент может получить помощь врача по полису. Сейчас такие случаи единичны, а значит, есть над чем работать.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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