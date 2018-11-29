Право на регистрацию

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В Балабанове решают судьбу паспортного стола.

Избавиться от лишних для муниципального бюджета затрат в Балабанове мечтали давно. А потому вслед за ликвидацией убыточных предприятий пришла пора решать судьбу паспортного стола, на содержание которого из городского кошелька в год тратят больше миллиона рублей.

Забрать не только паспортисток, но и всю картотеку по учету жителей города предложили управляющим компаниям, которые за месяц до этого события не могут определиться: за чей счет будет осуществляться эта функция?

КОПЕЙКИ НА КВАДРАТ

Два последних года администрация и депкорпус постоянно возвращались к теме необоснованности трат на содержание паспортного стола. В основе решения отказаться от него лежало мнение о том, что данная функция не является обязанностью муниципалитета и должна быть передана управляющим компаниям. Недавно директоров УК оповестили, что уже с 1 января 2019 года они станут обладателями огромной базы данных на горожан и полномочий по предоставлению услуги для населения.

После этого в Балабанове состоялось собрание со старшими по домам, на котором среди прочих вопросов обсудили стоимость содержания паспортного стола для каждого жителя. Согласно документам, предоставленным редакции «Недели» старшей по дому №7 на ул. Кооперативной Ириной СТЕБЕНКОВОЙ, их УК под руководством Татьяны МАЛАШИНОЙ предлагает увеличить плату за содержание жилья на 21 копейку с квадратного метра как раз на исполнение новой задачи.

В телефонной беседе Ирина Викторовна озвучила мнение внушительной части горожан, которые не понимают, во-первых, откуда взялась эта цифра, а во-вторых, почему жители должны оплачивать содержание паспортного стола, услугами которого большинство пользуется крайне редко?

ДЕЛЕЖКА

Прояснил ситуацию директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, который, по словам жителей улицы Дзержинского, тоже разговаривал со старшими по домам о новом тарифе. Коммунальщик подтвердил, что разговор был, но направлять письма, как Татьяна Малашина, он спешить не стал, поскольку искренне надеется на то, что цена может измениться в меньшую сторону.

По словам Руслана Жадькова, «непонятная» сумма в 21 копейку появилась не из воздуха. На совещании по вопросу судьбы паспортного стола Борис СЕРГЕЕВ, директор МУП «МФЦОН», под крылом которого сейчас находится паспортный стол, сообщил, что на его содержание город тратит 1,1 млн. рублей. Поскольку включать оплату новой функции предполагалось в графу «содержание и ремонт жилья», то и расчет проводили по квадратным метрам: указанную сумму поделили на все «квадраты» трех управляющих компаний и получили обозначенные выше копейки. Именно столько изначально предполагалось предложить для оплаты жителям в случае, если УК не станут брать на себя хранение важной документации и организацию выдачи справок, а заключат для этого договор с тем же МУП «МФЦОН».

Однако такой расчёт позже оказался неверным, поскольку при дележке не учли, что услугами паспортисток пользуются еще ТСЖ, и в пересчете с их метрами цена вопроса упала до 17 копеек с кв.м. А если взять во внимание, что за аналогичными сведениями обращаются и юридические лица, которые должны платить за предоставленные услуги, «копеек» в платежке жителей может стать еще меньше.

ЭКОНОМЬ И ВЛАСТВУЙ

Глава города Сергей СУДАКОВ и замглавы администрации по коммуналке Михаил ИВАНОВ считают, что директорам УК не обязательно «вешать» новые траты на своих жителей. По их мнению, это не такие уж большие деньги, которые коммунальщики могут себе позволить и при действующем тарифе.

Но 450 тыс. рублей в год для УК «РЭУ» и 210 тыс. руб. для УК «РЭУ-1» - тоже не копейки, и деньги эти представители частного бизнеса считают получше, чем в администрации бюджетные. А потому тот же Руслан Жадьков надеется, что указание хорошенько просчитать содержание паспортного стола, данное подчиненным главой администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ, принесет свои плоды.

- Зачем тратить такие большие деньги на содержание четырех паспортисток, если можно ограничиться двумя? Почему нельзя откорректировать график приема и выдавать справки два-три дня в неделю? Это позволит сэкономить до полумиллиона рублей, - отмечает директор УК «РЭУ-1».

Какой компромисс в результате найдут переговорщики - непонятно, хотя и времени на поиски вариантов совсем мало. Остается надеяться, что решение будет взвешенным, поскольку касается оно весьма важной темы - хранения персональных данных граждан Российской Федерации.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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