Бардак на обочине

Брошенную дорогу в деревнеКрасное превращают в свалку.

В последнее время проблема несанкционированных свалок в Совьяках становится все актуальнее. Большая территория вкупе с не самой большой плотностью населения позволяет «мусорщикам» находить укромные уголки для своих отходов.

Но если раньше выбрасывать свой хлам несознательные граждане старались вдали от посторонних глаз, то на этот раз свалка появилась прямо на обочине автодороги неподалеку от села Красное.

НЕНУЖНАЯ ДОРОГА

Несмотря на все успехи в уборке несанкционированных свалок, о которых чиновники докладывают чуть ли не каждую неделю, борьба с ними на территории района напоминает битву с мифической гидрой: взамен одного убранного участка появляются два новых замусоренных.

Причем в последнее время ушлые боровчане становятся все изобретательнее, подыскивая для своих отходов такие места, куда доберется не каждая проверка. Старые карьеры, непролазные чащи или, например, оставшиеся без присмотра очистные сооружения становятся местом скопления ТБО. Но чтобы кто-то внаглую выкидывал мусор прямо на проезжей части - такого раньше еще не бывало.

Речь идет о дороге, соединяющей деревню Красное с соседней Бердовкой. Лет пять назад у неё появилась асфальтированная альтернатива, и с тех пор поток машин здесь практически иссяк, чем и воспользовались неизвестные, вывалившие прямо на повороте опилки, пленку и старые покрышки.

- Дорога заброшена и потеряла свою актуальность. По просьбе жителей Красного её даже не восстанавливали, и на сегодняшний день её никто не обслуживает. На легковой машине там практически невозможно проехать, и этим глухим местом пользуются недобросовестные граждане, - отметил глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ.

Бороться с этим явлением здесь пробовали установкой шлагбаума, но, по словам Николая Константиновича, машины его попросту сносили. Поэтому от установки очередного бесполезного ограничения отказались.

Однако больше всего интереса вызывает тот факт, что дорогу посчитали заброшенной. Безусловно, загруженность здесь уже совсем не та, что раньше, но боровчане не раз доказывали, что от своих привычек они легко не отказываются, а потому даже в середине рабочего дня кто-то здесь да проезжает. Например, добравшись от Красного до Бердовки и обратно, мы встретили два автомобиля. Не слишком оживленно, но говорить о том, что здесь вообще никто не ездит, конечно, нельзя.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Безусловным фактом является то, что следить за состоянием своего имущества в районе действительно перестали. Ямы и ухабы порой заставляют всерьез задуматься над последствиями поездки для своего автомобиля, а потому количество выбирающих этот путь людей неизбежно сократится, что пойдет только на руку тем, кто приезжает сюда на грузовиках сбрасывать отходы.

Их здесь, к слову, пока не так уж и много. Возможно, всему виной скрывший большую часть мусора снег, но уборка определенно не займет у чиновников много времени. Другой вопрос, как не допустить повторения, если уж власти прямо говорят о том, что дорогу бросили.

- Просто закрыть её не получится, поскольку это собственность района, и на всех картах эта дорога присутствует. Над методами борьбы с мусорщиками нам предстоит серьезно подумать, но чтобы заниматься этим, полотно сперва нужно ремонтировать, - рассуждает Галенков.

А вот в районе церемониться со старой грунтовкой не намерены и всерьез рассматривают возможность вывести дорогу из обихода.

- Решение о том, как поступить с дорогой, будем принимать только после личного осмотра, когда станет ясно, что делать: реконструировать её или закрыть, раз существует более качественный дублер. С уверенностью можно сказать только то, что никакого мусора там быть не должно, и его надо убрать в ближайшее время, - отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Впрочем, к какому бы выводу не пришли чиновники, ясно одно - данную проблему они создали сами себе, поскольку к тому или иному варианту нужно было прийти еще пару лет назад. Если бы дорога продолжала обсуживаться, или въезд был надежно закрыт с обеих сторон, то никакого мусора на обочине и не появилось бы.

Вместо этого объект просто бросили, а теперь остается лишь расхлебывать последствия и надеяться, что подобная ситуация не повторится где-нибудь еще.

Степан ФЕДОРОВ

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