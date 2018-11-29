Будка раздора

«Прописка» собаки возмутила администрацию Балабанова.

Даже такая мелочь, как установка будки для прибившегося пса в одном из балабановских дворов, вызвала бурные обсуждения в стенах городской администрации, вылившиеся в требование немедленно снести собачий самострой.



У жителей дома № 16 по улице Лесной в Балабанове в этом году произошло немало изменений: от благоустройства придомовой территории в рамках программы «Комфортная городская среда» до капитального ремонта контейнерной площадки. Это преображение не оставили без внимания жители других дворов, а также уличный пес, прибившийся к заботливым домочадцам.

Лохматый бродяга нашел в обновленном дворе не только еду, но и настоящий собачий дом в виде построенной специально для него будки. А верхом человеческой заботы стал визит к ветеринару, где животное вакцинировали для безопасности его здоровья и окружающих.

Казалось бы «хэппи-энд» наступил, но в администрации Балабанова к этой инициативе отнеслись с возмущением.

Отдуваться за жильцов пришлось директору обслуживающей дом УК «СЕЗ» Рите ЧЕРНЫШЕНКО, которую и.о. главы администрации Сергей ГАЛКИН обвинил в «заигрывании» с горожанами и игнорировании нарушения. Он-то и поручил выселить мохнатого квартиранта и убрать будку. Поддержал Сергея Павловича и глава города Сергей СУДАКОВ, отметивший, что если управляющая компания не разберется с ситуацией, то они с Галкиным лично придут наводить порядок.

Третьим на сторону сноса собачьего самостроя встал заместитель градоначальника по коммуналке Михаил ИВАНОВ.

- Любить животных, конечно, хорошо, но делать это надо в определенных местах. А на общественной территории никаких будок быть не должно, - отрезал Михаил Александрович.

Учитывая ситуацию с бешенством в районе, не согласиться с чиновниками сложно. Рано или поздно этот дружелюбный пес начнет искать себе пару, и тогда во двор могут пожаловать другие бродячие животные, уже не обладающие столь добродушным нравом.

Но с другой, разве лучше выглядит ситуация, когда стаи бездомных животных блуждают по городу в поисках еды и ночлега, при этом не имея никакого опыта общения с людьми?

С КОСТЯМИ НА ВЫХОД!

По-человечески разумнее было бы если не поддержать, то хотя бы оставить незамеченной инициативу жильцов. Ведь имеющая постоянную «прописку» стерилизованная и сытая собака представляет куда меньше опасности для окружающих, чем ошивающаяся на помойках голодная зверюга. И если бы пример этих горожан подхватили в других дворах, то, вполне вероятно, можно было бы надеяться на снижение плодовитости дворняжек с одновременным ростом сознательности и ответственности у людей.

Но пока чиновники непреклонны, и конуру уберут в ближайшее время. При этом радует, что пригретую собаку не выкинут на мороз.

- То, что подобная ситуация может случиться, мы обговорили со старшей по дому сразу. Поэтому жители готовы были к такому повороту событий. Будку, конечно, уберут, а собаку, скорее всего, возьмут домой, - отметила директор УК «СЕЗ» Рита Чернышенко.

В конкретном случае история обещает закончиться хорошо для самого животного. Согласитесь, стать членом семьи куда лучше, чем любимцем двора. Но в перспективе данный прецедент сулит стандартную формулу людского поведения, когда забота о бездомном животном ограничивается брошенным куском хлеба. А значит, собачьи стаи будут бесконечно шнырять по улицам города, а чиновники с таким же постоянством тратить бюджетные средства на их «гуманный» отлов.

Степан ФЕДОРОВ

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