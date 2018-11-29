Пересчет маршрута

Районным чиновникам невыгодно реагировать на жалобы пассажиров?



Курсирующими между населенными пунктами автобусами каждый день пользуются тысячи боровчан. Учитывая территорию района, грамотная организация работы общественного транспорта является одной из самых важных задач, решить которую на практике оказывается не так-то просто.

Чаще всего свои пожелания и жалобы люди направляют в адрес перевозчика и негодуют, когда их обращения остаются без ответа. А между тем внести реальные изменения в существующие маршруты, и тем более открыть новые, могут только районные чиновники.

КРАЙ СВЕТА

Традиционно по количеству негативных отзывов общественный транспорт обгоняет разве что сфера коммунальных услуг. Отчасти это происходит из-за того, что с ними ежедневно сталкивается практически каждый человек, а потому и шанс заметить имеющиеся недочеты куда больше.

К графику движения автобусов между городами Боровского района особых претензий нет. А вот к маршрутам в отдаленные деревни сельских поселений - имеются.

Кто-то скажет, что в этом нет ничего удивительного, поскольку территория у района немаленькая, и удовлетворить потребности всех попросту невозможно. Но ведь все боровчане имеют одинаковые права и платят одни и те же налоги, так почему в таком случае одни могут пользоваться всеми благами цивилизации, а другие должны сломя голову мчаться на остановку, чтобы успеть на последний автобус?

В ходе недавнего обсуждения этой проблемы в социальных сетях на крайне неудобное расписание посетовала жительница деревни Семичево. Населенный пункт расположен практически на границе с Московской областью, но многие его жители ездят на работу в Боровск, при этом организация маршрута действительно выглядит не самой удобной.

Всего из районного центра в сторону Семичево идет три рейса - в 6:30, 12:45 и 17:20. По словам жительницы деревни, людей в салон набивается столько, что пассажирам на следующей остановке не остается даже стоячих мест. Отдельное недовольство вызывает выбранное для отправления время. Из-за того, что последний автобус уходит слишком рано, работающая часть населения не может на него успеть и вынуждена искать альтернативные пути, чтобы добраться до дома.

Жалобы пассажиров на сложившуюся ситуацию никак не повлияли, и на сегодняшний день никаких изменений в расписание маршрута не внесено.

ОТКРЫТ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Пассажирскими перевозками на территории района занимается всего одна компания - «Боровск-авто», являющаяся своего рода монополистом в данной сфере.

- Дело в том, что организация новых маршрутов или внесение изменения в уже существующие находится за пределами наших полномочий. Этой работой занимается администрация, в то время как перевозчик является только исполнителем. Если чиновники примут соответствующее решение, то мы готовы его рассмотреть, - отметил директор ООО «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ.

Слова о готовности предприятия идти навстречу населению подтверждают и недавние события, связанные с открытием нового маршрута до Парка птиц «Воробьи». Долгое время люди жаловались на то, что работающие на этом направлении частники выходят на рейсы крайне нерегулярно, и было бы неплохо запустить постоянный маршрут.

Так как конечный пункт находится за границами района, то заключать контракт подобного рода имеет право только областное министерство, организующее открытые торги, по результату которых победителем стало все то же «Боровск-авто».

- Примечательно, что кроме нас в конкурсе никто не принимал участие. Перевозчиков всех мастей у нас хватает, но работать по закону, с соблюдением всех норм и требований, они не готовы, - отмечает Юрий Иванович.

ЗАТРАТНЫЕ МАРШРУТЫ

Согласно договору, маршрут до совхоза Победа в Жуковском районе, открытый, к слову, по просьбам балабановцев, продлили до Парка птиц.

Показателен этот случай еще и тем, что когда у чиновников действительно появляется интерес к изменению схемы работы общественного транспорта, то проблема начинает решаться достаточно быстро, так почему же имеющимся сложностям внутри района не уделяется столько внимания?

Некоторую ясность вносят слова заместителя главы администрации по коммунальной части Алексея СТЕПАНОВА, который, несмотря на четкую грань в полномочиях чиновников и исполнителя, попытался переложить ответственность на последнего.

- Здесь нужно общаться с перевозчиком, можно ли встроить дополнительный рейс в существующую схему движения автобусов или нет. Иначе получится ситуация, когда автобусом пользуются три-четыре человека, и маршрут попросту остается не окупаемым - пояснил Алексей Евгеньевич.

Безусловно, финансовый аспект забывать нельзя, и прогон автобуса должен приносить владельцу прибыль, без этого никуда. Но на сегодняшний день ситуация такова, что практически все рейсы до отдаленных деревень, включая и Семичево, не приносят перевозчику никаких барышей, а порой и вовсе оборачиваются одними убытками. Но почему же в таком случае этот вопрос больше волнует чиновников, чем предпринимателя?

Дело в том, что для организации таких невыгодных транспортных сообщений администрации района приходится расплачиваться рублем. С подрядчиком заключают соглашение, согласно которому ему выплачивают некую сумму на покрытие расходов.

При этом, как отметил Соловьев, в последние несколько лет выплата не индексировалась, а цены на техническое обслуживание и бензин растут регулярно, и рано или поздно придется задуматься об увеличении субсидий.

В итоге ситуация выглядит так, будто чиновников больше волнует сохранность средств в районном бюджете, а не реагирование на жалобы и просьбы пассажиров.

Спорить о разных аспектах такого подхода можно бесконечно, но если пожеланиям боровчан не начнут уделять больше внимания, то рано или поздно отрезанные от «цивилизации» населенные пункты попросту начнут исчезать с карты, поскольку их жителям будет гораздо проще переехать в ближайшие города и села, чем подстраивать свою жизнь под маршрут автобуса.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Транспорт»