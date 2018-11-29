29.11.2018

Николай Калиничев ждет бизнесменов круглосуточно



Работа с представителями малого бизнеса важна для любого муниципалитета. Ведь этот слой предпринимательства не только помогает удовлетворять основные потребности населения,  но и вносит существенный вклад в доходную часть районного бюджета. А потому поддержка бизнесменов для чиновников является одной из приоритетных задач. Недавно в районной администрации обсудили последние успехи на этом поприще, а также подвели итоги деятельности коммерсантов за последние одиннадцать месяцев.

В формировании устойчивой экономики малые предприятия играют одну из самых главных ролей. Они не только обеспечивают население продукцией, создают много рабочих мест, но и служат вспомогательными производствами, без которых крупные компании просто бы не выжили.  А потому развитие и поддержка малого бизнеса является важной частью работы любой администрации.

На сегодняшний день в районе существует 978 компаний, попадающих под определение малого или среднего бизнеса, на которых трудится примерно 25% всех работающих боровчан. При этом поле их деятельности весьма многогранно,  начиная от производства пищевых продуктов и заканчивая оказанием транспортных и ритуальных услуг. Самым же популярным полем деятельности ожидаемо остается торговля.

Всего за минувшие одиннадцать месяцев товаров собственного производства было отгружено на сумму в 1 миллиард 14 миллионов рублей, а импортировано всего на 38 миллионов. Что же касается роли предпринимателей в формировании бюджета, то его общий доход на 10% состоит именно из налоговых отчислений малого бизнеса.

Для помощи небольшим компаниям в районе уже десять лет действует профильная программа, в рамках которой муниципалитет выделяет средства для поддержки коммерсантов. К примеру, в прошлом году для малых производств выделялись субсидии на покупку нового оборудования. Что же касается текущего периода, то совсем скоро чиновники объявят конкурс, в рамках которого будет выплачен 1 миллион 300 тысяч рублей. Пятьдесят тысяч планируют потратить на гранты «стартапов», а остальные средства пойдут на  компенсацию затрат на приобретение новых технических средств. Поэтому всех заинтересованных бизнесменов просят не затягивать с подачей заявок и начинать это делать уже сейчас.

Кроме того администрация оказывает консультационную и информационную поддержку предпринимателям, и вообще всеми силами старается показать свою заинтересованность в  сотрудничестве.

- Мне бы хотелось отметить, что работа с малым и среднем бизнесом для всех поселений должна стать приоритетной. Наша с вами задачи помочь всем тем, кто хочет начать свое дело и работать на территории района, поэтому любому такому начинанию должна быть оказана полная поддержка. Если же у кого-то из предпринимателей возникают какие-то вопросы, то мне хотелось бы отметить, что в моем кабинете дверь для них открыта в любое время дня и ночи, - заявил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

В целом же важно отметить и тот факт, что известные на весь мир компании приходят в Боровский район еще и потому, что здесь существуют необходимые для их деятельности вспомогательные производства. А значит от того, насколько хорошо будет чувствовать себя местный малый бизнес, отчасти зависит экономический успех всего региона.

Степан ФЕДОРОВ

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