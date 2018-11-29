Тарифный испуг

На минувшей неделе в Балабанове состоялось внеочередное заседание Городской Думы. Выбиться из спланированного графика народных избранников заставил вполне ожидаемый вопрос об установке предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Утверждение роста тарифов на ЖКХ происходит в конце каждого календарного года, и по сути, являет собой согласие или несогласие парламентариев с той индексацией, которую предлагает Министерство тарифного регулирования Калужской области. Однако в этот раз документы в Думу поступили почти с пометкой «срочно»: направив их в муниципалитет 21 ноября, профильное министерство потребовало предоставить ответ не позднее 23 ноября.

Такая спешка не могла сулить легкого принятия решения, поскольку времени на изучение и анализ предоставленных бумаг у депутатов не было. По этой причине рассмотрение первого вопроса в повестке дня продлилось два часа с перерывом на «перекур».

В первую очередь народных избранников удивила цифра, обозначенная в одном из предлагаемых для голосования вариантах - предельный индекс с 1 июля 2019 года на отметке 62%. И это при том, что с 1 января произойдет первый виток удорожания услуг ЖКХ на 1,7%.

Как пояснили представители администрации, столь пугающий процент, которого, к слову, нет ни в одном из поселений Калужской области, достался Балабанову из-за 19 малоэтажных многоквартирных домов. Тех, где до сих пор не установлены приборы учета и не произведена замена тепловой системы на газовое оборудование. По словам чиновников, шестидесятипроцентное подорожание коснется только жителей этих домов, если к июлю 2019 года они не согласятся на переоснащение системы отопления. На эти работы государство отвело три года, которые в декабре 2018-го истекают. И якобы, все, кто хотел, уже получили поддержку городского и областного бюджетов.

По словам зам. главы администрации города Михаила ИВАНОВА, согласование столь высокого индекса подстегнет несговорчивых граждан к активности, а город, со своей стороны, предпримет все возможные усилия, чтобы до середины лета завершить переоснащение малоэтажек.

Однако глава города Сергей СУДАКОВ усомнился в том, что 62% зацепят только 19 домов. Поскольку общий процент повышения высокий, то, по его мнению, это может способствовать тому, что «КЭСК» - тепловой концессионер города - согласует в министерстве более высокий тариф, чем это возможно, если депкорпус утвердит придельный индекс с июля на отметке 8%.

Двухчасовое обсуждение было бурным, но в итоге опасения спикера гордумы захлестнули парламентское большинство, которое отдало свои голоса за наименьший процент.

Чем в итоге обернется такое решение, вопрос открытый. Поскольку, в случае если жители 19 домов так и не решатся на переоснащение системы отопления, с октября по декабрь 2019 года муниципальному бюджету придется оплачивать разницу между выставленными счетами и суммами в платежках жителей. В итоге, при рассмотрении тарифов на 2020 год, депутатам придется либо вновь закладывать средства на покрытие разницы, либо все же согласовывать пугающий процент. Правда, делать это придется депутатам нового созыва.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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