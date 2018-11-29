Боровчане вышли на лед еще до наступления зимы

Для многих боровчан наступление зимы знаменует не время впадать в спячку, а совсем наоборот - период активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Одним из самых любимых развлечений в это время года становится катание на коньках, и чиновники приложили максимум усилий, чтобы все желающие могли выйти на лед еще до начала декабря.

В этом году зимнему досугу в Боровске уделили особенное внимание. К заливке катков здесь приступили буквально с первыми же морозами, и жители районного центра смогли выйти на лед чуть ли не самыми первыми во всей области.

Сейчас все желающие могут покататься во дворе дома № 57 по улице Мира, но, как отметил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, в скором времени принять гостей будет готова и спортивная площадка на Коммунистической.

С небольшим отставанием от районного центра идут в Балабанове. Несмотря на то, что о необходимости готовить лед здесь говорили еще пару недель назад, к поливке приступят только в последний день ноября.

Как рассказал директор ЦФИС Павел БУРЦЕВ, в городе появятся сразу пять ледовых точек, расположенных на улицах: Московская, Коммунальная, Гагарина и 1 Мая. Кроме того, один каток разместят на территории военного городка по улице Дзержинского.

Но больше всего, пожалуй, удивили жители деревни Кривское. Лед здесь начали готовить еще в середине ноября, и сейчас на нем уже вовсю идут хоккейные баталии, участие в которых принимает и сам глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

Возможно, именно любовь Алексея Витальевича к этому виду спорта и стала причиной столь основательной подготовки к началу сезона, ведь его коллеги отдают предпочтение другим дисциплинам: Михаил Климов - боксу, а и. о. мэра Балабанова Сергей ГАЛКИН - футболу.

Впрочем, подобные нюансы не так уж и важны. Главное, что начать радоваться наступлению зимы боровчане могут уже сейчас, и хочется верить, что яркие и позитивные эмоции сохранятся у них до самой весны.

Степан ФЕДОРОВ

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