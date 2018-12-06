Кто так строит?

Депутат Борис Кудряшов признался, что не был плиточником.

На повестке дня у ермолинской Городской думы в этот раз стояло восемь вопросов, и практически половина из них вызвала жаркие споры среди народных избранников.

Больше всего времени заняла проблема, связанная с Домом культуры «Полет» в части соблюдения майских указов президента по увеличению зарплат бюджетникам. Кроме того, парламентариев удивили результаты благоустройства, а также ситуация, сложившаяся вокруг городской бани, которой муниципалитет задолжал почти миллион рублей!

ПЕРИЛА ДОСТУПА

Официальное заседание ермолинских парламентариев, состоявшееся 5 декабря, как всегда было по-настоящему жарким, полным споров, обсуждений и искренних эмоций.

Началось все с того, что к народным избранникам обратилась председатель Общества инвалидов Светлана ЛЕОНОВА. По словам Светланы Николаевны, в честь Нового года всем членам организации были закуплены подарки, но нет транспорта, чтобы развести их по домам. Решить проблему предлагалось самыми разными способами, начиная от выделения средств на перевозку и заканчивая личным участием депутатов, однако в результате обсуждений собравшиеся пришли к достаточно логичному выводу, вспомнив о существовании в Боровском районе службы социального такси, к услугам которого и решили прибегнуть в этот раз.

Кроме того, обсудили проблему неприступности здания администрации города для людей с ограниченными возможностями, поскольку, чтобы перейти дорогу к мэрии, необходимо подниматься в горку, а никаких перил в помощь пенсионерам и инвалидам не предусмотрено. В ответ глава администрации Евгений ГУРОВ заверил, что поручни уже заказаны и будут установлены в ближайшее время. А потому еще одним новогодним подарком для маломобильных и пожилых ермолинцев обещает стать доступность местной власти.

НА СТРАЖЕ КАЗНЫ

Казалось бы, после такого острого вопроса страсти должны были пойти на спад, но депутаты ГД только начали входить во вкус. Обсуждение заработной платы работников ДК «Полет» заняло без малого час, при том, что ранее ситуация была тщательно разобрана бюджетной комиссией.

Для выполнения майских указов президента о поднятии зарплаты работникам учреждений культуры часть сотрудников была переведена на дополнительные ставки, а несколько человек и вовсе переброшены из штата «Полета» в администрацию. Однако в результате всех этих действий, несмотря на все принятые меры, вместо экономии почему-то случился рост расходов.

Изначально, для того чтобы закрыть вопрос с зарплатами до конца текущего года, речь шла о сумме в сорок две тысячи рублей. Однако в ходе обсуждений вспомнили и о прочих нюансах, вроде налоговых отчислений и премий к Новому году, в результате чего количество необходимых средств выросло чуть ли не в два раза.

- Честно говоря, я вообще не понимаю смысл этого обсуждения. Выходить на Городскую думу нужно с конкретными цифрами и предложениями, а получается, что мы, депутаты, сейчас сидим и самостоятельно проводим эти расчеты, не имея даже калькулятора под рукой, - возмутился парламентарий Александр РАКОВИЧ.

В итоге было решено, что бухгалтер «Полета» проведет еще одну встречу с главным финансистом администрации и определит точную сумму, необходимую для учреждения. К слову, даже это решение прошло «со скрипом» - из 13 голосовавших лишь 8 человек поддержали предложенную идею.

Следующим пунктом в программе заседания стояла выплата компенсаций городской бане за обслуживание льготных групп населения в течение трех лет. Сумма набежала приличная, порядка девятисот тысяч рублей, и депутаты задались вопросом, почему счет решили выставить только сейчас и как вообще проходили эти расчеты. Впрочем, видимо потратив много сил на споры по предыдущему пункту, долгие прения устраивать не стали и все-таки решили одобрить оплату долга.

ВЫГОДНЫЙ ПРОСЧЕТ

А вот тема, связанная с благоустройством, вышла куда более занятной. Дело в том, что при выполнении работ по укладке плитки рядом с ДК подрядчик «ошибся» и вместо указанной в контракте брусчатки толщиной в восемь сантиметров заложил часть объекта шестисантиметровой альтернативой.

Как отметил глава администрации Ермолино Евгений Гуров, после выявления этого факта с предпринимателем удалось достичь некоторой договоренности.

- Деньги исполнитель получит лишь за ту часть работ, что была выполнена в соответствии с нашими требованиями. Участок, заложенный более тонкой плиткой, он фактически дарит городу в собственность, - пояснил Евгений Александрович.

В итоге из планируемых трех с половиной миллионов было потрачено лишь два с небольшим, а народным избранникам оставалось лишь принять на баланс плитку. Однако и здесь решить все с наскока не удалось.

Главный вопрос - как осуществляли контроль, раз подрядчик смог провернуть свою подмену, и более того, кто принимал итоговые работы, ведь в состав комиссии входили и представители депутатского корпуса? Вину на себя взял Борис КУДРЯШОВ, отметивший, что плиточником никогда не работал, и вряд ли кто из присутствующих справился бы лучше. Несмотря на кипевшие страсти, Бориса Павловича все-таки решили помиловать и принять на баланс «подарок» от проштрафившегося бизнесмена.

Степан ФЕДОРОВ

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