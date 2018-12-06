06.12.2018

В шаге от здоровья



Новый фельдшерско-акушерский пункт в Асеньевском заработает до нового года.

Несколько лет Боровский район активно работает над тем, чтобы сделать врачебную помощь максимально доступной. В этом сильно помогает открытие в отдаленных поселениях ФАПов  - фельдшерско-акушерских пунктов, где люди могут получить первичную и неотложную медицинскую помощь.

У жителей Асеньевского такая возможность появится буквально через несколько недель, поскольку все строительные работы подходят к концу, и остается дождаться лишь торжественного открытия.

 

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Наверное, каждый человек, проживающий в населенном пункте, не имеющем собственной больницы, согласится с утверждением, что самым сложным этапом в лечении становится дорога до медицинского учреждения. Учитывая территорию Боровского района, жителям сельских поселений весьма долго и накладно добираться до объектов здравоохранения, расположенных в городах.

Открытие в крупных населенных деревнях и селах фельдшерских пунктов помогает разом решить эти неудобства, попутно снижая нагрузку на первичных специалистов в поликлиниках.

Кроме дежурного фельдшера, в ФАПах периодически проводят прием и узконаправленные специалисты. Поэтому если болезнь не требует немедленного врачебного вмешательства, жители вполне могут дождаться нужного дня и пройти  обследование рядом с домом.

С техническим оснащением у асеньевского медпункта проблем не предвидится. Сюда обещают привезти кардиограф, который в режиме реального времени будет отправлять данные в районную больницу, а также аппарат искусственного дыхания, способный поддерживать в человеке жизнь даже в самых тяжелых случаях.

Все это оборудование уже в ближайшие дни начнут устанавливать.

 - Помещение почти готово, и, думаю, что в скором времени можно будет говорить об открытии ФАПа. Это должно случиться до конца года,  - отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК.

 

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Изначально планировалось, что пункт откроет свои двери уже в начале декабря, но при строительстве возникли заминки с подведением электричества: землю, на которой стоит здание, не успели оформить, и пришлось ждать, когда все формальности будут улажены. Учитывая, что от энергоснабжения напрямую зависит и работа систем отопления, на решение этой проблемы были брошены все силы.

 Сейчас в здание завозят мебель и оборудование.

 - На сегодняшний день большая часть работ практически завершена, осталось только закончить с водоснабжением, и пункт будет готов принять своих пациентов. Люди давно этого ждали, и, наконец, в нашем селе появится свой медицинский объект,  - отметила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Степан ФЕДОРОВ

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