Грязная работа

Чиновники предлагают полицейским рыться в мусоре.



Скоро год, как в Боровском районе активно ведут борьбу со стихийными свалками. К сожалению, до сих пор чиновники справлялись только с последствиями, убирая брошенные отходы. Но теперь у них появилось намерение изменить принцип работы с несознательными гражданами, сведения о которых они намереваются найти, как говорится, не отходя от кассы.



Проблема незаконного сброса отходов близка многим поселениям района. Сталкиваться с ней приходилось и Боровску, и Кривскому, и Совьякам, где особо беспринципные личности скидывали свой мусор прямо посреди одной из дорог. Однако главным сторонником идеи дать отпор губящим экологию нарушителям стал глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

На территории этого муниципалитета существуют свои проблемные очаги, вычистить которые не удалось ни с первого, ни со второго раза. Каждый раз, когда чиновники наводят порядок, таинственные «мусорщики» воспринимают это как приглашение и подвозят очередную партию отходов. Разорвать наметившийся порочный круг можно, только устранив причину бедствий, и для этого необходимо привлекать к работе правоохранительные органы.

- Те, кто ответственен за организацию этих свалок, совершают административное правонарушение, а потому должны нести ответственность за свои действия. К сожалению, несмотря на большое количество обращений с нашей стороны пока ситуация остается без изменений, и у полиции не хватает сил и средств, чтобы решить этот вопрос, - отметил Георгий Иванович.

Впрочем, даже если стражи порядка всерьез возьмутся побороть такое явление, как незаконный сброс мусора, им предстоит столкнуться с серьезными трудностями.

Прежде всего, нужно учитывать, что действуют «мусорщики» достаточно скрытно и выбирают такие места, где груженный отходами самосвал не заметят случайные свидетели. То же самое можно сказать о камерах видеонаблюдения, на которые так уповают в районной администрации. Гаджет сам по себе не из дешевых, да и поставить его можно далеко не в каждом медвежьем углу. Например, на очистных военного городка рядом с деревней Митяево альтернативой электронному стражу стал обычный шлагбаум, который способен разве что напугать водителей мусорных грузовиков.

В случае же с Ворсином не последнюю роль играет близость поселения к границе с Московской областью, и не исключено, что отходы могут привозить с территории соседей.

Выяснить это глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ предложил сотрудникам полиции, при этом призвал не стесняться в методах и быть готовыми к личному осмотру свалок.

- Эта наша совместная задача. Полиции нужно сотрудничать с поселениями и не отказываться от дел из-за отсутствия улик, а настойчиво работать - искать свидетелей, просматривать записи и при необходимости провести анализ мусора, может, найти какие-то чеки, чтобы понять, откуда его к нам привезли. У каждой такой свалки в районе есть свои фамилия, имя и отчество, и необходимо их установить, - заявил Николай Александрович.

Решительность чиновников похвальна, особенно учитывая, сколько времени и сил было потрачено на уборку, а не на борьбу с виновными, но вот приведут ли их призывы к конкретным результатам, пока не ясно. Ведь если у правоохранителей действительно не хватает ресурсов и рабочих рук, то очень маловероятно, что кто-то из личного состава в самом деле будет отправлен для ковыряния в мусоре.

Степан ФЕДОРОВ

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