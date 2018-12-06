Дым в глаза

Многодетные семьи района обезопасят с помощью «визжащих» датчиков.

Недавно сотрудники МЧС вышли с инициативой установить в жилищах многодетных семей датчик задымления. Предоставленный спасателями прибор реагирует на начало пожара громким писком, оповещая жильцов о грозящей им опасности.

Намерение похвальное, но насколько эффективной окажется эта мера при условии, что жизнь большой семьи часто бывает достаточно шумной, и пищащий прибор могут просто не заметить или проигнорировать? Кроме того, несколько смущает тот факт, что установить планируется всего десять таких систем, учитывая, что многодетных пар в Боровском районе насчитывается около тысячи.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ?

Каждому человеку в детстве внушают простую истину, что огонь - стихия своенравная, игры с ней порой могут закончиться ужасной трагедией. К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня помочь людям заметить беду могут специальные датчики, бьющие тревогу при начале пожара.

Именно такие приборы, способные контролировать помещение размером в 12 квадратных метров, боровские пожарные предложили установить в домах многодетных семей. Это стало возможно благодаря участию спонсора, предоставившего спасателям «пробную» партию из десяти сигнализаций.

Инициатива, безусловно, похвальная, и доводы, почему обеспечить дополнительной защитой решили именно эти «ячейки общества», вполне резонны.

- Дети - наше будущее, и мы стараемся уделять максимум внимания безопасности подрастающего поколения. До этого нами проводилась большая работа с многодетными семьями, мы определили дома и квартиры, где риск возникновения пожара наиболее велик, и планируем установить сигнализации именно в них, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

С другой же стороны, если рассуждать непредвзято, то вряд ли можно назвать многодетных самой пожароопасной группой, и, быть может, спасателям следовало обратить внимание на тех людей, которые чаще прочих становятся виновниками возгорания?

Среди таких, например, любители приложиться к бутылке. Именно эта категория граждан больше других подкидывает работы пожарным расчетам, и, если отвлечься от рассуждений о ценности жизни ребенка, то куда логичнее было бы поместить сигнализацию именно в таких «нехороших» квартирах. Конечно, всегда есть риск, что подвыпивший жилец просто не обратит внимания на надрывающийся датчик, а то и вовсе сломает, чтобы тот не мешал отдыхать, но ведь и в многодетных семьях от этого никто не застрахован. Писк прибора могут принять за детскую игрушку, или не услышать через музыку или наушники, поэтому панацеей прибор уж точно не получится.

Кроме того, существуют и куда более уязвимые слои населения, вроде одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, которым даже при своевременном обнаружении опасности не так-то легко выбраться из горящего дома, а потому не помешало бы лишний раз подстраховаться и тоже обеспечить их «тревожной пищалкой».

С такими аргументами в МЧС согласились, но отметили, что для охвата этих групп населения пожарным нужна поддержка со стороны районных властей.

- Было бы здорово, если и больные, и старые люди также получили бы в свое распоряжение эти системы, и мы планируем обратиться к районной администрации, чтобы наше начинание поддержали и разработали специальную программу для оказания такой помощи, - пояснил Александр Владимирович.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Чиновникам инициатива пожарных также понравилась, но говорить о ее полномасштабной поддержке пока рано. Как отметил заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, сначала нужно выяснить, действительно ли боровчане нуждаются в установке сигнализации.

- Этот шаг в отношении многодетных семей продиктован необходимостью, поскольку в последнее время в стране было сразу несколько случаев, когда именно они становились жертвами пожара. Что же до остальных групп населения, то здесь нужно отталкиваться от конкретной ситуации. Если пенсионер или инвалид обратится к нам с просьбой установить сигнализацию, то мы пойдем навстречу и поможем, но самостоятельно приходить к людям и навязывать им эти датчики выглядит бессмысленной затеей, - пояснил Алексей Васильевич.

В итоге же получается, что, несмотря на всю пользу от инициативы, многие нюансы остаются не до конца проработанными. Те же дети могут не отнестись к пищащему датчику всерьез, а потому при установке такого прибора нужно еще и проводить достаточно серьезную работу с самими жильцами, разъясняя, на что обращать внимание и как себя вести при пожаре

Насколько хорошо это получится у боровских пожарных, мы узнаем уже на следующей неделе, когда первые счастливчики получат в свое распоряжение охранную систему, а приживется ли эта инициатива в районе, покажет время.

Степан ФЕДОРОВ

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