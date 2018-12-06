Неурожайный год

Собственников земли в Боровском районе не привлекает сельское хозяйство.

Недавно в администрации подвели итоги в сельскохозяйственной отрасли за последние одиннадцать месяцев. Результаты оказались достаточно спорными и несмотря на отдельные успехи в животноводстве, ощущается заметный спад по урожаю зерновых, составившего лишь 80% от плана.

Как отметила заведующая отделом развития агропромышленного комплекса Надежда ДЕМЕНОК, винить в этом следует погодные условия, а также тот факт, что многие владельцы земли не хотят заниматься сельским хозяйством, приведя в пример Совьяковскую зону.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

Для сельских поселений, основную часть дохода которым приносит именно земля, вопросы её использования и контроля всегда находятся в приоритете. Особенно, когда речь идет о таком большом муниципалитете как Совьяки.

Проблема с простаивающими наделами - общая для всего района. Многие собственники, имея в своем распоряжении по нескольку гектаров, просто плюют на свои владения, иногда даже забывая про необходимость окоса и борьбы с сорняками. Следить за выполнением землевладельцами своих обязательств должен земельный отдел администрации, за 11 месяцев организовавший восемьдесят шесть рейдов по выявлению нарушителей. При этом, как отметила возглавляющая его Лидия АРЕШКИНА, выделить какой-то один проблемный муниципалитет нельзя, и рассматривать вопрос нужно комплексно.

- Совьяки никак не выделяются на фоне соседей. Проблемы у всех примерно одинаковые и чаще всего мы сталкиваемся именно с нежеланием собственника следить за своей землей, не говоря уже о ведении на ней какой-либо сельскохозяйственной деятельности. По сравнению с прошлым годом у нас есть положительная динамика, и мы надеемся продолжить работу в том же ключе, - отметила Лидия Анатольевна.

В администрации поселения в свою очередь наличие проблем не отрицают, но отмечают, что решить их самостоятельно, без участия района, просто невозможно.

- У нас есть участок примерно в сто пятьдесят гектаров рядом с деревней Рыжково, и главный вопрос здесь заключается в том, чтобы «посадить» туда инвесторов. На сегодняшний день большинство заинтересованных в сельском хозяйстве бизнесменов предпочитают Асеньевское, и нам нужно задуматься над их привлечением. В то же время второй простаивающий участок в районе деревни Лучны находится в собственности Боровской района, и что-то там организовывать мы не в праве, - отмечает заместитель главы администрации СП Совьяки Ярослав СМЕТАНКИН.

По словам Ярослава Владимировича, изначально рядом с Лучнами планировалось разместить автоматизированную ферму но, учитывая небольшую площадь территории, прибыль с неё также была бы достаточно скромной.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

В качестве альтернативы в Совьяках задумались над достаточно необычным и интересным проектом, обсуждение которого идет до сих пор. Простаивающую территорию можно было бы отдать не под одно подсобное хозяйство, а разделив между несколькими собственниками превратить в агро-туристический комплекс, где были бы представлены различные отрасли животноводства, растениеводства и даже небольшая пасека.

- Здесь важно учесть сразу несколько факторов: во-первых место расположено недалеко от трассы и можно было бы организовать там еще и рынок фермерской продукции, во-вторых места здесь достаточно живописные и объект туризма неплохо взаимодействовал бы с «Этномиром» и привлекал к себе часть посетителей, - пояснил Ярослав Владимирович.

Задумка действительно интересная, и при грамотной реализации могла бы не просто приносить прибыль, но и решить проблему отсутствия интереса у людей к фермерству. Увидев на конкретном примере, что это занятие может быть прибыльным, пообщавшись напрямую с владельцами хозяйств и поучаствовав в мастер-классах человек вполне может начать заниматься и собственным наделом, который до этого не вызывал у него никакого интереса.

Степан ФЕДОРОВ

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