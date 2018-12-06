О расширении «Киевки» расскажут перед бюджетными слушаниями

Равнодушие к проекту бюджета города Балабаново на 2019 год может обернуться муниципальным учреждениям и предприятиям сокращением финансирования. Об этом на рабочей планерке предупредил глава города Сергей СУДАКОВ, напоминая о том, что в предстоящий четверг 6 декабря в городском Доме культуры в 17:00 состоятся публичные слушания, посвященные грядущим тратам и поступлениям в городской кошелек.

Приглашая всех принять участие в этом мероприятии, Сергей Алексеевич отметил, что добровольное присутствие могут позволить себе лишь жители города, а сотрудники администрации и учреждений, финансируемых из бюджета города, обязаны явиться в указанный день и час в ДК. В противном случае, депутаты могут и «перекроить» предполагаемые расходы.

Отметим, что в течение ноября думские комиссии неоднократно собирались для рассмотрения муниципальных программ, а потому к публичным слушаниям каждое из учреждений имеет представление, чем именно рискует.

По большому счету неявка на данное мероприятие никак не отразится на благосостоянии конкретных сотрудников, поскольку вычитать из программ особо нечего. А потому угроза главы города не что иное, как призыв к совести муниципальных служащих и бюджетников, которые в последние годы, наряду с горожанами, стали проявлять апатию к обсуждению бюджета города.

Между тем начальник финансового отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ сделала встречное замечание, адресовав его парламентариям:

- Хотелось бы видеть на публичных слушаниях и депутатов Городской думы!

С этой ремаркой Сергей Судаков согласился и, отметив, что его коллеги тоже не всегда в полном составе присутствуют на всенародном обсуждении бюджета, пообещал еще раз напомнить им о предстоящем событии.

Помимо чиновников, бюджетников и народных избранников, на грядущих публичных слушаниях ожидают присутствия той части жителей Боровского района, которая имеет в частной собственности земельные участки, расположенные вдоль трассы М-3 «Украина». Еще осенью владельцы такой недвижимости оказались в «подвешенном» положении, не понимая, что ждать от «Росавтодора» при расширении киевской трассы, которое начнется в 2019 году. По мере прояснения ситуации, администрация города обещала ознакомить своих граждан с последними новостями, проведя совещание. Однако глава города Сергей Судаков предложил не выделять для этой встречи отдельное время, а разъяснить ситуацию перед началом публичных слушаний 6 декабря. Чиновники с этим предложением согласились.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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