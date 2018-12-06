Что ты скажешь Деду Морозу?

В Боровском районе проходят две благотворительные акции.

В преддверии Нового года у жителей Боровского района есть возможность стать участником сразу двух добрых инициатив, организаторами которых выступают Центр помощи семье и детям «Гармония» и ермолинский волонтерский отряд «3D. Делай добрые дела».

Активисты предлагают боровчанам не оставаться в стороне и вместе с ними творить добро и чудо для тех, кто его, возможно, уже не ждет.

ПОДАРОК КАЖДОМУ РЕБЕНКУ!

Акция «Новый год - каждому ребенку» проводится для детей-инвалидов, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей. На официальной странице социального учреждения в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы небольшие истории о семьях, для которых каждый из нас может купить подарок, чтобы на Новый год и эти дети смогли радоваться самому волшебному празднику в году.

Поразительно, но, несмотря на то, что о старте благотворительного марафона сотрудники центра объявили несколько недель назад, а семей, для которых предлагается приобрести подарки, всего двадцать пять, до сих пор остаются дети, для которых пока не нашлось желающих стать волшебниками.

Очень хочется верить, что среди боровчан найдутся щедрые душой люди, которые помогут каждой семье поверить в то, что мечты сбываются.

С 15 декабря участники акции «Новый год - каждому ребенку» могут передавать свои подарки в Центр, чтобы на предновогодней неделе они были доставлены своим адресатам. Дополнительную информацию, например, как самому поздравить семьи с Новым годом, вы можете получить по телефонам: (48438) 6 62 69 и 4 42 15.

СТАРИКИ ТОЖЕ ДЕТИ

На участие неравнодушных боровчан рассчитывают и молодые активисты из волонтерского отряда г. Ермолино «3-D. Делай добрые дела». Эти добровольцы уже навещали с поддержкой и гостинцами одиноких стариков, постоянно проживающих в отделении сестринского ухода ермолинской больницы. По сути, данное отделение выполняет функцию дома престарелых, где брошенные своими родными пожилые люди получают кров, заботу и медицинский уход.

В конце декабря молодые волонтеры собираются вновь навестить своих подопечных и подарить им новогоднее настроение. Помочь выполнить доброе дело, может каждый из нас. Как пишут на странице ермолинского отделения Центра «Гармония» на сайте «ВКонтакте» организаторы акции «Подарим праздник!», для этого надо поделиться новогодней атрибутикой: игрушками, мишурой, гирляндами. Все это украсит больничные коридоры и палаты за несколько дней до наступления Нового года.

Если у вас есть желание и возможность, то волонтеры с радостью примут, а потом передадут одиноким старикам новогодние подарки - тёплые носки, носовые платки, гребешки, яркие календари, настольные ёлочки, полотенца, гели для душа, мыло.

Принимать ваши пожертвования «3D» готов с 10 по 21 декабря в ермолинских отделениях Центра «Гармония». Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (848438) 6 55 68.

Не оставайтесь в стороне, дарите подарки и делайте счастливыми совершенно незнакомых вам людей хотя бы потому, что, возможно, кроме Вас это больше некому сделать. И тогда при встрече с Дедом Морозом можете смело рассчитывать на заслуженный подарок. Ведь на его вопрос «хорошо ли ты вел себя в этом году?», у вас точно найдется положительный ответ.

Анна КНЯЗЕВА

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