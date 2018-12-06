06.12.2018

Передача данных



Жители Балабанова могут вздохнуть спокойно: со следующего года им не придется платить за содержание паспортного стола. Как выяснилось на совместном совещании, состоявшемся 5 декабря в администрации города, эта услуга останется бесплатной для населения, хотя предоставлять ее с весны 2019 года начнет совершенно другая структура.

Ранее директор управляющей компании «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА разослала жителям обслуживаемых домов письма, в которых предложила увеличить сбор на содержание и текущий ремонт на 21 копейку с квадратного метра. Якобы, именно столько надо будет заплатить жителям, чтобы у них сохранилась возможность пользоваться услугами паспортисток, которые сейчас работают под крылом муниципального «Центра многофункционального обслуживания населения». Руководители других УК, которым также предложили взять на себя сбор и хранение информации, а также выдачу необходимых справок, от поспешных действий воздержались, тем самым избежав гнева жителей.

Сама проблема с паспортным столом возникла после того, как администрация заявил, что с 1 января 2019 года прекращает финансирование не входящей в ее полномочия деятельности, на которую из городского бюджета ежегодно тратилось около полутора миллионов рублей. Эти полномочия чиновники предложили забрать управляющим компаниям, и те, естественно, счастья от этого не испытали, также заявив, что по закону не имеют права быть хранителями персональные данные граждан.

Выйти из тупиковой ситуации оказалось очень просто в процессе совместного совещания, в котором помимо сотрудников администрации и депутатов, приняли участие представители ОМВД по Боровскому району и управляющих компаний.

В процессе распутывания «клубка», выяснилось, что уже давно личные карточки граждан с их персональными данными должны быть переданы в полицию, а именно в отдел по вопросам миграции. Более того, как заявила руководитель этого подразделения Галина ЗОЛОВА, паспортистки уже давно упразднены, как промежуточное звено между гражданами и органами правопорядка, как, впрочем, и справки, например, о составе семьи. На вопрос, почему же тогда такие выписки до сих пор требуют при оформлении социальных пособий, ответ оказался до безобразия прост: на смену бумажным справкам должен был прийти электронный документооборот. Однако на практике этого не случилось, и без бумажки до сих пор обойтись невозможно.

Итогом встречи стало решение о том, что миграционный отдел боровской полиции в недельный срок определит место под размещение шкафов с персональными данными горожан. До 1 марта его сотрудники совместно с паспортистками завершат процесс передачи документов, и после этого подразделение ОМВД по Боровскому району возьмет на себя функцию по выдаче «отмененных» справок.

Прогнозируя появление бесконечных очередей на оказание и этой услуги в миграционном отделе, администрация заявила о готовности рассмотреть возможность доплат сотрудникам, которые будут работать в данном направлении. По этой инициативе уже имеется предварительное одобрение нескольких депутатов, а потому юридическому отделу администрации остается только найти законный механизм такой поддержки органов правопорядка ради своих горожан.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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