Балабановским скверам придумают названия

На этой неделе официально подвели итоги акции «Великие имена России», посвященной присвоению имен знаменитых соотечественников воздушным гаваням страны. В результате голосования калужский аэропорт в скором времени может начать именоваться именем Константина ЦИОЛКОВСКОГО.

Словно продолжая заданную тему, в Балабанове на этой неделе обсудили вопрос обретения названий городскими скверами. Как оказалось даже по сравнению с остальными старый сквер Победы до сих пор документально не имеет названия. Чего уж говорить о других общественных зонах, появившихся в муниципалитете позже. Но если у этого, а также разбитого возле администрации сквера «Молодоженов» и на ул. Королева сквера «Воинской доблести», пусть неузаконенные, но все же есть названия, то трем другим их только предстоит придумать.

В числе безымянных значатся частично благоустроенный пустырь за магазином «Родной», строительство которого, несмотря на финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды», до сих пор не завершено. Территория на гагаринском поле у пересечения кабицынской дороги и трассы А-108, его также ожидает второй этап строительства. И сквер, запланированный по вышеупомянутой федеральной программе на ул. Коммунальной возле воинского захоронения.

Придумать имена этим общественным пространствам, вероятно, предложат горожанам.

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