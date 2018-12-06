06.12.2018

Тариф на вывоз ТБО определят до 20 декабря



Недавно в Москве, в стенах Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации прошло совещание с представителями субъектов  ЦФО по поводу перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, вступающую в силу с января нового года.

Калужскую область на мероприятии представлял по видеосвязи заместитель губернатора региона Алексей НИКИТЕНКО.

Главной темой для обсуждения стала установка предельно допустимого тарифа для работы единого оператора по вывозу ТБО. Рассчитать его чиновники планируют уже до 20 декабря текущего года.

Складываться эта сумма будет исходя из затрат на сбор, перевозку, обработку и захоронение мусора, а также на заключение и обслуживание договоров с собственниками. Кроме того, в ценник сразу будет заложен и НДС, который в соответствии с изменениями в законодательстве составит 20%.

Что же касается начислений платы, то здесь в правительстве обещают обойтись без изменений. В многоквартирных домах за вывоз отходов будут начислять из расчета метража жилья, а в частных  - из количества прописанных людей.

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