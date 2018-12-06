Испытание снегом

Директору балабановского « ЦФИС» посоветовали раздать лопаты детям.

На минувшей неделе в Боровский район пришли настоящие морозы, и самые активные муниципалитеты воспользовались погодными условиями, чтобы залить катки на своих территориях.

Где появилась первая ледяная площадка сейчас можно спорить. Но, как говорится, кто первый встал, тому и тапки. А первым фото и видеоподтверждение своего катания на коньках по залитому в родном поселении катку в соцсети выложил глава администрации с. Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. Поэтому всем остальным пришлось уже догонять этого спортивного чиновника, поймавшего волну популярности у боровчан.

НЕ УСПЕЛИ

Как ни печально, но в Балабанове, где команду заняться льдом на «коробках» в четырех микрорайонах города дали еще две недели назад, на начало декабря ничем не могли похвастать. Как сообщил директор «Центра физкультуры и спорта» Павел БУРЦЕВ, в понедельник только шла работа по подготовке основания под лед на двух катках - на улицах 1 Мая и Гагарина. А вот удаленным микрорайонам - ул. Коммунальной и Дзержинского, только предстояло дождаться внимания к себе.

Замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ такой активности был не рад. Более того, по его словам, градоначальник Сергей ГАЛКИН выразил Павлу Бурцеву свое «большое «Ф»» за неисполнительность в плане подготовки ледовых площадок. Такая реакция со стороны чиновников не удивительна, поскольку, несмотря на ранее предупреждение руководства «ЦФиС» о приходе климатической зимы, Балабаново оказался в аутсайдерах.

Глава города Сергей СУДАКОВ, который, собственно, призвал две недели назад включиться в работу по подготовке катков, предложил директору спортивного учреждения внести изменения в график предстоящих работ.

- На вашем месте я бы начал с улицы Дзержинского, оттуда, где в прошлом году люди так и не дождались катка. Или до этого микрорайона опять очередь дойдет, когда весна наступит? - поинтересовался председатель Гордумы, избранный как раз от военного городка.

ПОЛЬЗА ОТ СПОРТА

Одной рекомендацией Сергей Судаков не ограничился, предложив заранее позаботиться не только о заливке катков, но и об их содержании. Как известно, в прошлую зиму именно очистка «коробок» от снега вызывала нарекания со стороны жителей. В ответ администрация города заявила, что балабановцы тоже могут подключиться и взять на себя функцию чистильщиков снега.

На сей раз суть идеи не изменилась. Услышав, что «ЦФиС» в вопросе борьбы со снегом возлагает надежды на ООО «Динас-Сервис», исполняющее муниципальный контракт на сезонную уборку городских территорий, глава города заявил, что спортивному учреждению не мешало бы подключить к общественным работам своих воспитанников или их родителей.

В качестве наглядного примера бескорыстной и регулярной помощи со стороны подростков и молодежи Судаков привел волонтерский отряд, который возглавляет директор Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО.

- На всех городских мероприятиях эти ребята помогают. И никто никогда не возмущался, что детей заставляют работать. Неужели, среди воспитанников спортивных секций нет никого, кто мог бы чистить катки? Думаю, просто надо организовать этот процесс.

РУБЛЬ В ПОМОЩЬ

Воспользуется ли Павел Бурцев советом старшего товарища, неизвестно, в отличие от того, что многие балабановские родители негативно относятся к подобным «перегрузкам» для своих подросших чад.

Между тем, будучи детьми, многие из сегодняшних отцов самостоятельно расчищали единственный в городе каток на улице 1 Мая, не считая это сверхнагрузкой для своего молодого организма. Конечно, с тех пор многое изменилось, и современные дети не слишком активно соглашаются на добровольчество. Но в таком случае, возможно, они с большим энтузиазмом откликнутся на денежное вознаграждение, которое «ЦФиС» мог бы позволить себе для оплаты детского труда. Внутренний голос подсказывает, что в этом случае муниципальное предприятие затратит меньше средств, нежели заключив контракт на уборку снега на «коробках» с «Динас-Сервис».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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