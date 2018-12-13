На пустом месте

В Асеньевском решили строить зону для досуга.



В последнее время Асеньевское буквально «накрыло» волной больших и значимых для населения проектов. Со дня на день в деревне состоится открытие нового ФАПа, да и ремонт водопровода на участке деревень Хитрово-Щиглево-Абрамовское вышел на завершающий этап.

Единственное, в чем муниципалитет уступает соседям, - сфера благоустройства, в рамках которой давно не было по-настоящему масштабных работ. Изменить это администрация планирует уже в следующем году, построив новую, современную зону отдыха для своих жителей.

С УЧЕТОМ МНЕНИЙ

Асеньевское - центр одного из самых больших поселений района, и этот статус, как ни крути, обязывает поддерживать некую планку в том, что касается благоустройства. В настоящее время здесь проживает порядка трехсот человек, но в селе нет даже полноценного парка для прогулок, не говоря уже о современном спортивном комплексе.

Коренным образом ситуация должна измениться в 2019-ом году, причем речь идет не о точечных улучшениях, а о полномасштабном и дорогом проекте. Для его реализации администрация подала заявку на участие в грантовом конкурсе и получила из Калуги «добро» на осуществление задуманного.

При этом в своих планах в Асеньевском пошли дальше, чем просто строительство стадиона, как это было, например, в Кривском, а задумались над такой площадкой, которая могла бы удовлетворить интересы абсолютно всех жителей.

- Прежде чем начинать работу над проектом, мы провели встречу с населением, рассказали о нашей задумке, выслушали предложения и только после этого подали заявку. Новость о создании такого объекта всех очень обрадовала, и теперь люди с нетерпением ждут начала работ, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

«МОСКОВСКАЯ» КОРОВА

Запланированный проект позволяет на небольшой площади создать для проведения досуга сразу две зоны - спортивную и прогулочную. В первой разместятся футбольная и волейбольная площадки, а также два стола для настольного тенниса. Посреди этого спортивного изобилия установят трибуны, чтобы зрители могли с комфортом наблюдать за состязаниями.

Во второй части, кроме удобных дорожек, зеленых насаждений, лавочек для отдыха и небольшого пруда, появятся современная детская площадка и столы для игры в шахматы на свежем воздухе.

Кроме того, планируется организовать удобную парковку и, быть может, даже установить небольшую скульптуру в виде коровы, символизирующей сельскохозяйственную направленность поселения и успехи расположенного здесь колхоза «Москва» в животноводстве.

Реализовать проект планируют на небольшом пустыре рядом с молокозаводом, где сейчас располагается старая игровая площадка для детей. Место выбрано не случайно, поскольку рядом расположены двухэтажные многоквартирные дома, где проживает много молодых семей, для которых новый объект будет наиболее актуален.

К слову, растущие посреди поля березы на сельском сходе решили не вырубать, они станут своеобразной «разделительной полосой» между двумя зонами.

С МИРА ПО НИТКЕ

Что касается стоимости проекта, то он оценивается примерно в три миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Впрочем, смета еще не утверждена окончательно, и потому фигурирующие в ней цифры могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

- Асеньевскому нужен достойный парк, это решение назрело давно! Теперь поселение вошло в грантовую программу, и остался самый большой шаг - осуществить задуманное. В этой части мы рассчитываем на свои силы, помощь областного министерства и администрации Боровского района, а также на участие спонсоров вроде колхоза «Москва», - пояснила Ирина Николаевна.

Воплотить проект в жизнь планируют до конца следующего года, и, учитывая его масштабы, все документы и договоры должны готовиться максимально оперативно. Предварительно чиновники надеются завершить торги по определению подрядчика еще до конца апреля, чтобы в мае строители уже могли выйти на объект.

Степан ФЕДОРОВ

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