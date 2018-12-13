В ожидании коллапса

Дорожных экспертов пугает реконструкция Киевского шоссе.

Скажем прямо, вопросы, связанные с автомобилями и дорогами, по своей неисчерпаемости могут сравниться разве что со сферой ЖКХ. И потому всегда найдутся моменты, нуждающиеся в улучшении.

Например, на прошедшей недавно комиссии по безопасности дорожного движения главной темой для обсуждения стали места концентрации ДТП в Боровском районе. Кроме того, эксперты не могли оставить без внимания и намеченную на следующий год реконструкцию трассы М3, которая неизбежно отразится на всех автовладельцах муниципального района.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Запланированные на 2019-ый год масштабные работы на Киевском шоссе неизбежно отразятся на многих сферах жизни, начиная от экономики и заканчивая ситуацией на дорогах.

Именно последний аспект очень сильно взволновал экспертов на заседании комиссии по БДД и не без причины. Учитывая, что на первом этапе реконструкции столь востребованная транспортная артерия, как М-3 будет полностью перекрыта, большую часть трафика придется принять на себя дорогам Боровского района, далеко не все из которых способны справиться с подобной нагрузкой.

Кроме того, следует учесть и тот факт, что вдоль проезжих частей располагаются многие населенные пункты, и увеличение транзита через них может привести к росту количества ДТП. За печальными примерами далеко ходить не надо - согласно статистике ГИБДД, после открытия платного участка Киевского шоссе в Малоярославецком районе, на территории села Детчино, где проходит бесплатный дублер, в несколько раз возросла аварийность с тяжелыми последствиями.

К сожалению, на совещаниях, посвященных реконструкции, этот вопрос никак не рассматривался, и, видимо, решать его муниципалитету придется своими силами. Уже сейчас эксперты прогнозируют, что точкой наибольшей транспортной напряженности в районе станет деревня Кабицыно, где и без перекрытой федеральной трассы каждый вечер скапливаются солидные пробки.

- На наш прямой вопрос про объездные пути представители «Автодора» ответили, что они во время работ стараются как можно быстрее запустить движение хотя бы по двум полосам, а во время так называемого «глобального коллапса» нагрузка на окружные пути хоть и увеличивается, но не критически, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

В эти заверения дорожников чиновники верят слабо, а потому уже сейчас начинают раздумывать над тем, каким образом подготовиться к неминуемой транспортной проблеме.

ЛУЧ СВЕТА

Кроме Кабицына большое беспокойство вызывают деревни, где уже сейчас трафик существенно превосходит те показатели, под которые была рассчитана проезжая часть. Среди таких населенных пунктов были названы Уваровское, Городня и Тимашово. Проходящие через них дороги практически никак не освещаются, а обочины не оснащены тротуарами, что существенно увеличивает риск наезда на случайного пешехода.

К счастью, решение этой проблемы не связано не с какими проектами федерального уровня, а потому заняться ею район может самостоятельно. Нужно только получить от профильного регионального министерства разрешение на строительство в пределах так называемой «зоны отвода», и тогда в деревнях начнут укладывать пешеходные дорожки и монтировать освещение.

- Сейчас, пока бюджет находится в стадии обсуждения, можно выйти с предложением выделить поселениям средства на создание условий для безопасного дорожного движения, и мы с этой инициативой обратимся к народным избранникам, - отметил заместитель главы районной администрации по коммунальным вопросам Алексей СТЕПАНОВ.

Впрочем, все эти приготовления и опасения пока относятся к планам на будущее, а между тем в районе и сегодня существует ряд проблем, требующих к себе повышенного внимания властей.

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ

Недавно глава администрации муниципалитета Николай КАЛИНИЧЕВ выступил с инициативой проанализировать места концентрации ДТП и обозначить наиболее опасные участки. Согласно статистике ГИБДД за прошлый год, таковыми стали пешеходные переходы в Балабанове напротив бывшего «Плитспичпрома» и поворот с трассы А-108 в сторону «Этномира». И, несмотря на то, что статистику за 2018-ый озвучат только в конце декабря, сотрудники дорожной инспекции отмечают: улучшений не произошло.

- Мы уже обсуждали этот перекресток не раз, и планировалось изменить его геометрию, повесить камеры. Но пока только появились знаки ограничения скорости и шумовые полосы. Этих мер недостаточно, и владельцу дороги нужно уделить повороту больше внимания, - пояснил инспектор ГИБДД Андрей СМИРНОВ.

Среди прочих также отметили печально известный въезд в Боровск в районе Рощи. Охладить пыл любителей погонять здесь планируется путем установки видеонаблюдения.

В целом же во всех разговорах членов комиссии сейчас можно уловить одну общую мысль - реконструкция Киевского шоссе станет для дорожной сети Боровского района своеобразным «стресс-тестом», выявляющим наиболее проблемные точки, над решением которых предстоит подумать в первую очередь.

С одной стороны, это даже хорошо, но остается только надеяться, что таких очагов не окажется слишком много, иначе проверка на прочность грозит превратиться в крупномасштабный коллапс.

Степан ФЕДОРОВ

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