Боровский район в 2019 году раскошелится на образование

Конец календарного года не за горами, а это значит, что чиновникам и депутатам пришло время подводить итоги своей работы и строить дальнейшие планы.

Недавно на заседании Районного Собрания парламентарии обсудили проект бюджета муниципалитета на 2019-ый год. И пусть первое чтение традиционно не богато на подробности, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.



Пожалуй, из всех дел, которые администрации и депутатам Районного Собрания остается завершить до конца декабря, принятие бюджета можно назвать самым важным. Ведь именно от этого зависит, на какие сферы сделают финансовый упор, и какие проекты в районе получат зеленый свет.

Ожидается, что доходная часть бюджета составит 1 миллиард 670 миллионов рублей. Большую часть средств должны принести налоговые сборы, предварительно оцененные в 648 миллионов. Доход от физических лиц и малого бизнеса планируется в размере 391 млн руб. и 75 млн руб., соответственно.

Еще одной прибыльной статьей остается налог на имущество, но, учитывая ряд изменений в законах, показатели по нему тоже несколько упали и составят 148 миллионов.

Что касается расходов, то они составят 2 миллиарда 3 миллиона рублей.

Впрочем, несмотря на дефицит средств, специалисты не переживают и уверяют, что все запланированные программы будут профинансированы в полном объеме.

Пока финансисты администрации не спешат делиться подробностями, куда именно будут направлены те или иные средства, ограничиваясь фразой, что все расходы останутся на уровне текущего года с возможным ростом или уменьшением в 3%.

Впрочем, с другой стороны, никто не скрывает, что главной сферой, на которую планируется выделить аж 1 миллиард 40 миллионов, в следующем году станет образование. На что конкретно пойдут эти деньги, пока не ясно, но некоторыми подробностями чиновники делятся уже сейчас.

- Мы существенно увеличили расходы на обеспечение безопасности, направив на эти цели дополнительные 14 миллионов на установку турникетов и оплату услуг ЧОП. Что касается ремонтов, то мы пока оставили минимальную ставку в 15 миллионов, но как это обычно бывает, при необходимости сумма будет увеличена, Например, в этом году конечные расходы под этой статьей достигли показателя в 25 миллионов рублей, -пояснила начальник финансового отдела районной администрации Анна ГОРЯЧЕВА.

Кроме того, немалые суммы заложены на поддержку дополнительного образования, развитие кадрового потенциала и службы занятости. В целом же, как отмечают специалисты, бюджет на следующий год впервые за долгое время позволил Боровскому району запланировать расходы таким образом, чтобы они на 100 % соответствовали требуемым суммам.

По итогам заседания депутаты приняли решение одобрить бюджет в первом чтении.

Степан ФЕДОРОВ

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