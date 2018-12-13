Денег нет, но вы держитесь

Для решения давних проблем балабановцам посоветовали надеяться и верить.

Не секрет, что любые официальные мероприятия, проводимые органами местной власти, жители Боровского района воспринимают как редкую возможность озвучить свои годами не решаемые проблемы. И дело совсем не в том, что до боровских чиновников невозможно достучаться. Просто подобный формат общения позволяет поднять локальный вопрос на уровень всеобщего обсуждения, что, в принципе, никакой удачи в счастливом разрешении ситуации не сулит.

Тем не менее, будь то отчет глав администраций или публичные слушания, большая часть вопросов боровчан слабо перекликается с сутью мероприятия, уводя разговор в нужное именно слушателям русло.

СЛАБЫЙ ИНТЕРЕС

Публичные слушания по формированию бюджета на 2019 год, прошедшие в Балабанове, не собрали рекордного числа заинтересованных граждан. Как в самый худший год, в зале городского Дома культуры насчитывалось полсотни горожан, решивших посвятить свой вечер не только слушанию планов по сборам и расходованию бюджетных средств, но и живому общению с руководством муниципалитета.

Возможно, низкой явка оказалась из-за времени проведения мероприятия - 17:00. Присутствовавшие в зале балабановцы рекомендовали организаторам назначать подобные встречи на час позже, когда люди уже успели добраться с работы до дома. Однако насколько от такого смещения на часах изменится численность слушателей отчетов и планов, предугадать сложно.

Чего уж там, даже угроза главы города Сергея СУДАКОВА пересмотреть в сторону минуса финансирование муниципальных учреждений, чьи сотрудники пропустят эти публичные слушания, большого эффекта не возымела. А потому надеяться на то, что шестичасовая отметка окажется более людной, не приходится.

ПО СУЩЕСТВУ

После того как начальник финотдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ рассказала о цифрах плановых доходов и расходов предстоящего года, пришло время вопросов из зала.

Начали, как говорится, за здравие: жители улиц Пушкина и Лермонтова поблагодарили ушедшего на работу в Малоярославецкий район Вячеслава ПАРФЕНОВА за строительство тротуара на гагаринском поле, по которому теперь горожане с удобством добираются до городской поликлиники. С аналогичным комфортом они хотят попадать и в центр Балабанова, а потому просят построить добротный тротуар вдоль ул. Боровской.

От улицы Московской поступила заявка на строительство стадиона. Данный объект в микрорайоне имеется давно, но по факту представляет собой неогороженное поле с воротами. Но эту мечту о спортивном благоустройстве Наталья Гусаковская корректно отодвинула на неопределенный срок, заявив, что в городе идет реконструкция главного стадиона на ул. 50 лет Октября, и сначала надо закончить этот большой и затратный проект, а потом уже смотреть в сторону других спортивных адресов.

На этом вопросы, касающиеся бюджета грядущего года, закончились, и начались те, которые к финансам города имеют слабое отношение, но волнуют жителей отдельных микрорайонов больше, чем общий кошелек.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Представители улицы Пушкина, продемонстрировавшие в этот день повышенную активность, в очередной раз пожаловались на проблемы с перебоями в электроснабжении. И, несмотря на то, что, как выяснилось, эта проблема уже решается под контролем замглавы администрации по горхозу Михаила ИВАНОВА, владельцам частных домов напомнили: данный вопрос относится к полномочиям энергетиков, и закрыть его можно, написав заявление с просьбой увеличить мощность в сетях.

Соседи «пушкинцев», жители ул. Лермонтова, потребовали оборудовать гидрант, напомнив о страшном пожаре, случившемся на их улице в прошлом году. Учитывая пристальное внимание к таким гидросооружениям со стороны МЧС, можно предположить, что просьбу жителей удовлетворят. Но, памятуя о нерасторопности «Калугаоблводоканала», говорить о конкретных сроках не приходится.

А вот жители улицы Ворошилова побили своеобразный рекорд по срокам ожидания решения своей главной проблемы - газоснабжения. В этом году они празднуют юбилей - десять лет, как в этот частный сектор с изношенными домами обещают завести голубое топливо.

Сначала газифицировать жилсектор мешало отсутствие права на землю, которое никак не хотело отдавать Министерство обороны РФ. А после благополучного завершения этой эпопеи оказалось, что проект на выполнение работ надо переделывать: во-первых, он частично «ложится» на земли, которые остались под крылом военных, во-вторых, вышел срок его «годности».

На вопрос «что теперь делать?» жителям Ворошилова в очередной раз посоветовали ждать, пообещав, что муниципалитет вновь потратится на проект газификации для них.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Глас народа»