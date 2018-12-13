13.12.2018

Денег нет, но вы держитесь



Для решения давних проблем балабановцам посоветовали надеяться и верить.

Не секрет, что любые официальные мероприятия, проводимые органами местной власти, жители Боровского района воспринимают как редкую возможность озвучить свои годами не решаемые проблемы. И дело совсем не в том, что до боровских чиновников невозможно достучаться. Просто подобный формат общения позволяет поднять локальный вопрос на уровень всеобщего обсуждения, что, в принципе, никакой удачи в счастливом разрешении ситуации не сулит.

Тем не менее, будь то отчет глав администраций или публичные слушания, большая часть вопросов боровчан слабо перекликается с сутью мероприятия, уводя разговор в нужное именно слушателям русло.

 

СЛАБЫЙ ИНТЕРЕС

Публичные слушания по формированию бюджета на 2019 год, прошедшие в Балабанове, не собрали рекордного числа заинтересованных граждан. Как в самый худший год, в зале городского Дома культуры насчитывалось полсотни горожан, решивших посвятить свой вечер не только слушанию планов по сборам и расходованию бюджетных средств, но и живому общению с руководством муниципалитета.

Возможно, низкой явка оказалась из-за времени проведения мероприятия  - 17:00. Присутствовавшие в зале балабановцы рекомендовали организаторам назначать подобные встречи на час позже, когда люди уже успели добраться с работы до дома. Однако насколько от такого смещения на часах изменится численность слушателей отчетов и планов, предугадать сложно.

Чего уж там, даже угроза главы города Сергея СУДАКОВА пересмотреть в сторону минуса финансирование муниципальных учреждений, чьи сотрудники пропустят эти публичные слушания, большого эффекта не возымела. А потому надеяться на то, что шестичасовая отметка окажется более людной, не приходится.

 

ПО СУЩЕСТВУ

После того как начальник финотдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ рассказала о цифрах плановых доходов и расходов предстоящего года, пришло время вопросов из зала.

Начали, как говорится, за здравие: жители улиц Пушкина и Лермонтова поблагодарили ушедшего на работу в Малоярославецкий район Вячеслава ПАРФЕНОВА за строительство тротуара на гагаринском поле, по которому теперь горожане с удобством добираются до городской поликлиники. С аналогичным комфортом они хотят попадать и в центр Балабанова, а потому просят построить добротный тротуар вдоль ул. Боровской.

От улицы Московской поступила заявка на строительство стадиона. Данный объект в микрорайоне имеется давно, но по факту представляет собой неогороженное поле с воротами. Но эту мечту о спортивном благоустройстве Наталья Гусаковская корректно отодвинула на неопределенный срок, заявив, что в городе идет реконструкция главного стадиона на ул. 50 лет Октября, и сначала надо закончить этот большой и затратный проект, а потом уже смотреть в сторону других спортивных адресов.

На этом вопросы, касающиеся бюджета грядущего года, закончились, и начались те, которые к финансам города имеют слабое отношение, но волнуют жителей отдельных микрорайонов больше, чем общий кошелек. 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Представители улицы Пушкина, продемонстрировавшие в этот день повышенную активность, в очередной раз пожаловались на проблемы с перебоями в электроснабжении. И, несмотря на то, что, как выяснилось, эта проблема уже решается под контролем  замглавы администрации по горхозу Михаила ИВАНОВА, владельцам частных домов напомнили: данный вопрос относится к полномочиям энергетиков, и закрыть его можно, написав заявление с просьбой увеличить мощность в сетях.

Соседи «пушкинцев», жители ул. Лермонтова, потребовали оборудовать гидрант, напомнив о страшном пожаре, случившемся на их улице в прошлом году. Учитывая пристальное внимание к таким гидросооружениям со стороны МЧС, можно  предположить, что просьбу жителей удовлетворят. Но, памятуя о нерасторопности «Калугаоблводоканала», говорить о конкретных сроках не приходится.

А вот жители улицы Ворошилова побили своеобразный рекорд по срокам ожидания решения своей главной проблемы  - газоснабжения. В этом году они празднуют юбилей  - десять лет, как в этот частный сектор с изношенными домами обещают завести голубое топливо.

Сначала газифицировать жилсектор мешало отсутствие права на землю, которое никак не хотело отдавать Министерство обороны РФ. А после благополучного завершения этой эпопеи оказалось, что проект на выполнение работ надо переделывать: во-первых, он частично «ложится» на земли, которые остались под крылом военных, во-вторых, вышел срок его «годности».

На вопрос «что теперь делать?» жителям Ворошилова в очередной раз посоветовали ждать, пообещав, что муниципалитет вновь потратится на проект газификации для них.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Глас народа»

Балабановцы собирают подписи против «мусорной» идеи администрации

Коммунальная повестка

Деревенская оппозиция

От партии власти требуют ремонта бани!

«Война» за счётчики

Балабановцы не надеются на своих депутатов?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:12 17.12.2018
17
декабря
2018
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление