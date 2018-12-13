Готовь сани летом, а избирателей за год

В Балабанове «просыпаются» потенциальные кандидаты в депутаты Гордумы.

Запах новогодних елок и оранжевых мандаринов постепенно заполняет воздух вокруг жителей Балабанова. И только граждане с тонким обонянием почуяли в этом изобилии праздничных ароматов знакомый душок политического «борща», в котором осенью 2019 года будут кипеть нешуточные страсти.

Без малого год отделяет от того дня, когда действующие ныне народные избранники сложат свои полномочия, чтобы передать их новым депутатам, или попытаются продлить свой кредит доверия.

БАБКА НАДВОЕ СКАЗАЛА

Конец лета 2019 года раскрасят не только пестрые цветы и листья деревьев, но и агитационные листовки, призывающие жителей Балабанова голосовать за кандидатов. Насколько широким будет выбор по каждому из пяти округов, предсказать трудно, поскольку если проанализировать амбиции представителей действующего депкорпуса можно, то предугадать всех политических новичков - нет.

Если говорить о нынешней Городской Думе, то в очередной раз испытывать судьбу отправится большая часть парламентариев. Это значит, что жители как минимум четырех избирательных округов уже будут иметь представление о нескольких претендентах на мандат. Еще один округ, а именно улицы Дзержинского и Ворошилова, может ожидать существенное обновление, и, вероятнее всего, из действующей Думы в бой двинется только нынешний глава города Сергей СУДАКОВ.

Тем не менее говорить с точностью до процентов, что именно так все и будет, сложно. Даже в такой организованной и контролируемой партии, как «Единая Россия», по нашей информации, пока нет окончательного списка тех, кто вступит в борьбу за депутатское кресло города Балабаново.

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Справедливости ради стоит сказать, что и конкуренты партии власти вряд ли могут похвастать окончательно утвержденным составом своих кандидатов. Впереди еще девять месяцев, а за это время могут родиться совершенно неожиданные идеи и персоны, представляемые их.

И все же, если говорить о так называемой оппозиции, которую в начале пятилетнего срока олицетворял Артем ТАРУТИН, то в его лице она вновь обещает явить себя в сентябре 2019-го. Сам Артем Викторович на прямой вопрос о намерениях второй раз побороться за мандат лукаво улыбается, но из затянувшегося у него периода спокойствия он уже начал выходить.

В процессе депутатства Тарутин успел «переобуться», а именно порвать отношения, стереть со страниц соцсетей все прежние контакты с неоднозначным Право-консервативным альянсом, и встать после этого под желтый флаг «Справедливой России». Теперь он справедливоросс, может громко упрекать Судакова-единоросса в давлении на коллег и попытке принять завышенные тарифы на ЖКХ.

Именно этому и посвятил свою пламенную речь самый молодой балабановский депутат на публичных слушаниях по бюджету 2019 года, когда поднял вопрос переоборудования систем отопления в домах жителей его избирательного округа.

Возможно, Артем Викторович надеялся, что его громкий и обвинительный монолог никто не опровергнет, возможно, и вовсе не разобрался в сути вопроса. Тем не менее он поставил в укор главе города, что тот (со второго раза) добился положительного решения от депутатов по принятию предельно допустимого роста тарифов на коммунальные услуги в 2019 году в пределах восьми процентов. И это при том, что в противном случае это удорожание произошло бы на 62% с учетом отсутствия счетчиков и газового оборудования в шестнадцати малоэтажных домах города.

ГОРОДОК НА НИЧЕГО

Если же говорить о принципиально новых людях, которые уже сейчас очевидно станут кандидатами, то это директор управляющей компании УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ.

Вычислить его намерение внести в свою жизнь оттенок политики, труда не составило. Достаточно было увидеть в социальной сети «В Контакте» группу его УК, которая появилась совсем недавно и теперь весьма активно рассказывает о работе частных коммунальщиков на благо жителей микрорайона.

К слову, сам Руслан Викторович не связывает начало активной работы в соцсети с предстоящими выборами, хотя намерение участвовать в них осенью 2019 года подтвердил. Так и сказал: хочет и готов принести людям пользу.

Окажется ли этот кандидат острым на перо во время предвыборной кампании, загадывать не будем. С одной стороны, он по натуре человек деликатный, но с другой, откуда нам знать, какие черты характера спят в людях до начала «боевых действий».

Пока наш профессиональный взгляд остановился на заголовке одного из сообщений в ленте УК «РЭУ-1», в котором говорилось о дезинсекции, проведенной в одном из домов «городка». Сообщение под названием ««Тараном» по тараканам» выглядит совсем неприметным, если не знать, что одного из действующих депутатов от данного избирательного округа зовут Владимир ТАРАН.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ