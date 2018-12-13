13.12.2018

Многодетные семьи сочли подаренные им противопожарные датчики ненужным баловством



С инициативой оборудовать жилища многодетных семей специальными приборами, бьющими тревогу при задымлении, сотрудники МЧС выступили на прошлой неделе и решили не откладывать дело в долгий ящик. Уже 11-го декабря первые «сигналка» были установлены в домах и квартирах, только вот сами жильцы этому почему-то не очень обрадовались.

Согласно озвученной в районной администрации информации, всего планируется «осчастливить» 68 семей, считающихся неблагополучными, а потому нуждающихся в поддержке со стороны властей.

Вот только самих людей спросить, нужна ли им такая забота, не спросили. Например, проживающая на улице Рабочей в Боровске многодетная мать Светлана ФУТОРНАЯ, не слишком-то обрадовалась приходу сотрудника МЧС.

- Я здесь сколько лет прожила в гнилом доме и не сгорела до сих пор, без этой системы! Не понимаю, зачем это нужно, баловство какое-то, - отметила Светлана Васильевна.

Понять недовольство женщины несложно, поскольку датчик хоть и ставится бесплатно, но все-таки накладывает некую ответственность на жильцов. В частности, аккумулятора в нем хватает примерно на полгода, а новую батарею придется покупать на свои средства. Обойдется она в 300 рублей. Может, сумма не самая большая, но на неё вполне можно купить шесть пактов молока или недельный запас хлеба, что, учитывая «неблагополучность» и многоденость попавших в программу семей, является достаточно важным нюансом.

Безусловно, среди отмеченных администрацией шестидесяти восьми ячеек общества найдутся и откровенные маргиналы, которым установка датчиков бы не повредила. Но с другой стороны такие личности уж точно не станут заморачиваться с его обслуживанием, и просто сорвут, чтобы он своим писком не мешал курить.

Что же до остальных многодетных семей, то противопожарная «пищалка» не слишком их заинтересовала, а если сотрудников МЧС реально заботит безопасность малышей и подростков, то существуют куда более простые и действенные методы по её обеспечению.

- Восторга идея с сигнализацией не вызвала - это скорее лишнее бремя. А вместо потраченного на их установку времени можно было бы, например, провести дополнительный урок в школах, рассказывающий о пожарной безопасности, - рассуждает многодетный отец из Балабанова Алексей СОЛОВЕЙ.

Впрочем, чиновники придерживаются несколько иного мнения, а потому кроме десяти датчиков, предоставленных в виде спонсорской поддержки, планируют установить их в квартирах все 68 неблагополучных семей. Помочь в этом призван, так называемый, «социальный марафон», в рамках которого все неравнодушные боровчане смогут пожертвовать свои деньги на закупку приборов.

Честно говоря, подобная инициатива сильно удивляет. В районе никто на уровне администраций не объявляет сбора подарков для детей из малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей или брошенных стариков из геронтологического отделения ермолинской больницы. А «сигналка», которые, по сути, является будильником, не заведенным на пульт дежурного пожарной охраны, становятся темой для общественной инициативы граждан.

Не будем примерять на себя роль Нострадамуса, но внутренний реализм подсказывает, что разрекламированная акция порастет травой забвения сразу после того, как о ней отчитаются, как об успешной работе с населением в деле безопасности.

Семен ФРОЛОВ

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